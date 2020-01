José Luna Morales “Las AFP no funcionan en el Perú”

José Luna Morales, candidato de Podemos Perú por Lima con en el N° 3, asevera que las AFP son los únicas beneficiadas.

Así como las AFP no funcionaron en Chile, país que vive un clima de convulsión por este tema entre otros, tampoco funcionan en el Perú, por ello una de las principales propuestas que se viene planteando en esta campaña electoral, es la de reformar este Sistema Privado de Pensiones (AFP). José Luna Morales, hijo del ex Congresista y Fundador del partido Podemos Perú José Luna Gálvez, sostiene que las AFP tienen que devolver el dinero a quienes dejaron de aportar, y luchará por ello.

José Luna Morales, quien postula por Lima por el partido Podemos Perú, con el N° 3 señala con plena convicción que el sistema de las AFP -copiado de Chile, en los años 90- no funciona en el Perú.

El sistema de AFP está diseñado para que el único beneficiario sea la AFP, ya que el afiliado a quien se le descuenta obligadamente el 13% de su sueldo, al sistema, no se le garantiza una rentabilidad de su dinero, quedando a la incertidumbre de las acertadas o erradas inversiones de las AFP, cuyos resultados en los últimos años no han sido los esperados.

Luna Morales concluye señalando que no es posible que una persona con una remuneración de S/. 2,000 mensuales, tenga que aportar a las AFP, de manera continua e ininterrumpida durante 42.7 años para que a los 65 años pueda tener una pensión equivalente al 50% de su sueldo, es decir S/1,000 mensuales. Para ello tendrá que ingresar a trabajar de manera formal a los 22 años y no parar –nunca- hasta su jubilación a los 65 años.

Luna Morales, asegura que su propuesta de devolución de aportes, es justa y constitucional, cuando los trabajadores han dejado de aportar durante algunos años, ya que este fondo acumulado, no servirá en el futuro (cuando cumplan 65 años) para obtener una pensión de jubilación por lo minúsculo del fondo, que en muchos casos no ha generado una rentabilidad adecuada y, es más, se ha visto mermando anualmente por la comisión por saldo, la misma que se aplica al fondo acumulado y no a los nuevos aportes, por lo que la AFP siempre se beneficiará, no importando si el fondo se encuentra congelado, igual la AFP se cobra.

La idea es que los trabajadores que aportaron –obligados-, alguna vez a las AFP, al tener un trabajo dependiente, pero que luego optaron por ser independientes y/o emprendedores, recuperen su dinero, que ya no servirá para los fines que fue retenido, es decir, tener una pensión, para reforzar o lanzar sus proyectos.