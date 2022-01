Los casinos online y casinos físicos son muy parecidos, casi iguales podríamos decir. Pero, ambos tienen cosas diferentes, al igual que puntos muy favorables y otros que no son tan buenos, descúbrelos aquí.

La pandemia mundial ha traído al mundo una forma nueva de divertirse y ganar dinero. Todos alguna vez fuimos a un casino, aunque no necesariamente a jugar. Podemos haber ido de acompañante o solo a mirar por curiosidad.

Pero, cuando todo el mundo debió comenzar a aislarse y quedarse en casa para poder protegerse, los casinos comenzaron a cerrar. Dada la cantidad de gente que ya no concurría y el peligro que hay al estar en un lugar cerrado con muchas personas.

Es así, que los casinos comenzaron a optar por una modalidad que ya existía, pero que ahora comenzaba a levantar vuelo. Se trata de los casinos online, una nueva forma de entretenimiento como si estuvieras en tu casino preferido; pero ahora sentado en el sillón de tu sala.

Todo lo que debes saber sobre los casinos en línea

Esta forma de juego es una innovación para muchos jugadores, que tal vez no conocían este juego. Pero a decir verdad ya hace varios años que estos casinos existen, pero la pandemia ha hecho crecer el juego online.

Para muchos jugadores negados a este estilo de juego por la pérdida de interacción con los demás jugadores. Las casas de apuestas se han modernizado y ahora cuentan con una gran variedad de casinos en vivo.

Así es, podrás estar en la comodidad de tu casa o en el descanso de tu trabajo y jugar como si estuvieras en un casino físico. Dado que puedes jugar y que un croupier sea quien te reparta las cartas o gire la ruleta, dependiendo el juego en el que quieras apostar. Eso sin dudas te hará sentir en un casino físico y ser más confiable con el juego.

Es que muchas personas no son amantes de jugar online, dado que no hay una persona y se duda del algoritmo de un juego en línea. Esto debido a que el azar en línea depende mucho de un robot y no de una persona. Es por eso que los juegos de azar más conocidos cuentan con su modalidad en vivo.

Estamos hablando de:

Póker

Blackjack

Baccarat

Ruleta

Bingo

Aunque, si en algo tienen ventaja los casinos en línea sobre los casinos físicos es en el espacio. Así es, el lugar de casino un casino físico es finito, llega un punto que no hay más espacio para poder colocar más juegos.

Mientras que una casa de apuestas online tiene una capacidad ilimitada de juegos. Pudiendo buscar sin dudas tu juego favorito, porque seguramente este tu juego en el casino online.

Pongamos un ejemplo, un casino tradicional puede tener 30 máquinas tragamonedas de diferentes estilos. Pero un casino online, puede tener más de 100 tragamonedas y una variedad de juego muy grande.

Otra gran ventaja es que si te gusta jugar a una máquina es específico y la misma está ocupada, no la puedes usar. Mientras que, en una casa de apuestas online, miles de personas pueden jugar al mismo tiempo y no saturar el juego.

El bono de bienvenida, es otra manera muy atractiva para convertirse en apasionado de los casinos por internet. Dado que un casino tradicional no ofrece estos premios para los nuevos jugadores.

Los casinos online, son muchos y tanto peruanos como extranjeros. Si tienes dudas sobre cuáles elegir, ingresa aquí y verás una amplia lista de los mejores y más seguros casinos en línea.

Así es el casino tradicional

Los casinos tradicionales en Perú son muchísimos, en la ciudad de Lima hay más de 20 casinos físicos. Por ejemplo, algunos de estos pueden ser:

Casino los Delfines

Tropicana Casino

Miami casino

Casino Pachanga San Borja

A pesar de ser muy reconocidos y concurridos por los peruanos, el cierre por más de 6 meses los afectó demasiado. Lo que hizo que muchos crearán un sitio web del propio casino.

Aunque estos sitios, muchos no cuentan con juegos si le da al usuario enormes promociones para ir y jugar. Pero, igualmente siguen por detrás de los casinos en línea dado que los sitios online, además de casinos, ofrecen apuestas deportivas. Lo que atrae aún más a miles de usuarios a su juego.

Ventajas y desventajas de jugar en un casino online

A pesar de que el casino en línea es lo más atractivo, también tiene sus cosas negativas.

Ventajas:

No trasladarse a un lugar y poder jugar desde tu casa

y poder jugar desde tu casa Ofrece muchos beneficios para los usuarios , nuevos y permanentes

, nuevos y permanentes Puedes jugar a varios juegos a la vez , tanto juegos de mesa como máquinas tragamonedas

, tanto juegos de mesa como máquinas tragamonedas Cuentas con varios métodos de pago, lo cual te permite ser libre a la hora de elegir cómo depositar tu dinero

No necesitas seguir un código de vestimenta . Puedes jugar sin problemas con cualquier tipo de vestimenta o sin ella. Estás en tu casa y puedes estar como más cómodo te sientas.

. Puedes jugar sin problemas con cualquier tipo de vestimenta o sin ella. Estás en tu casa y puedes estar como más cómodo te sientas. El casino no tiene horario. Puedes conectarte las 24 horas del día

Desventajas:

Los menores de edad pueden llegar a engañar al sistema y así apostar, lo cual no es legal ni seguro

Si no cuentas con una conexión a internet, no podrás jugar

Hay sitios de casinos online que no son seguros, poniendo en peligro tu dinero y tus datos personales

Los casinos físicos también tiene cosas buenas

Como los casinos online, los tradicionales también tienen puntos muy positivos. Aquí te mostraremos sus ventajas y desventajas:

Ventajas:

Ir a un casino tradicional es una experiencia inolvidable

Hay accesibilidad al 100%, no importa si tienes o no internet

El retiro del dinero es inmediato , en un casino online debes esperar mínimo 24 horas

, en un casino online debes esperar mínimo 24 horas Interactuar físicamente con otras personas.

Desventajas:

Sin duda alguna, debes trasladarte. Gastar tiempo y dinero para llegar

Debes vestirte de manera adecuada e incluso en algunos casos pagar por entrar

El casino se rige por determinados horarios que deberás respetar

Conclusión

La conclusión la hará cada usuario dependiendo de sus necesidades. Ambas opciones son increíbles y cada una tiene sus pros y contras. Así que no dudes en disfrutar de jugar en los casinos, tanto físicos como online.