“Keiko sabe cómo resolver los problemas del país”

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, explica en forma clara y directa las propuestas que tiene para resolver los problemas del país, generar empleo, el shock de inversiones y reactivar la economía, señaló Fernando Rospigliosi, vocero de esta organización política.

Indicó que una de las propuestas importantes es la entrega directa del 40% del canon a las personas de las zonas aledañas a la explotación de recursos naturales, frente a la poca inversión que han demostrado los gobiernos regionales y locales y la corrupción.

Precisó que para el próximo año se estima que el canon sería de alrededor de los 7 mil millones de soles y que, si se distribuye el 40% en forma directa, 2, 800 millones de soles irían a las familias más afectadas en las zonas del canon.

“Eso me parece una buena idea, una parte del canon no ha sido usado en los años anteriores, hay que usarlo, no todo, pero sí una parte importante, eso es bueno, pero hay que desterrar la corrupción de los gobiernos regionales y municipios”, afirmó en RPP.

Rospigliosi refirió que Keiko Fujimori, con sus propuestas, busca revertir el problema de credibilidad que hay en algunos sectores “debido a la campaña intensa desarrollada por el gobierno de Martín Vizcarra, con ayuda de los fiscales”.

“Se trata de desarrollar las propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos, de eso se trata la elección, no se trata no del odio, la animadversión, la ira, sino de cómo debemos resolver los problemas de los peruanos”, apuntó.

Sostuvo que para la campaña de la segunda vuelta hay confluencias de diversos sectores en respaldo de Keiko Fujimori, como de César Acuña, Rafael López Aliaga, Lourdes Flores, lo que ha llevado a considerar sus programas e incluir nuevas propuestas como el aumento de pensión 65.

“No son modificaciones radicales y contradictorias como decir voy a convocar una asamblea constituyente y decir lo contrario, la idea del canon estaba de hace tiempo, yo lo veo con simpatía, no hay contradicción, se trata de afinar las propuestas y llegar a la población”, refirió.