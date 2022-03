La historia de “El padrino” cumple medio siglo

Mario Puzo es el autor de esta gran historia de todos los tiempos. Este mes cumple medio siglo. A mediados de los años sesenta, el autor estaba al borde de la quiebra. Tenía más de 45 años, cinco hijos que alimentar y una deuda de 20.000 dólares con sus familiares, los bancos, varias casas de apuestas y mucho más.

LA PELÍCULA HA SIDO VISTA POR VARIAS GENERACIONES, SIENDO TODO UN ÉXITO

Las deudas no eran lo peor, su carrera de escritor naufragaba, pues aunque sus primeras novelas (The Dark Arena y The Fortunate Pilgrim) habían recibido muy buenos comentarios de los críticos, en ventas habían fracasado del todo.

“Era el momento de crecer y de ‘venderse completo’, como alguna vez aconsejó Lenny Bruce -diría tiempo después-. Así que les dije que bueno, que iba a escribir un libro sobre la mafia”.

Puzo logró crear un drama familiar y se adentró en los códigos y en la estructura de la mafia como nunca antes.

Cuando les presentó un resumen de la historia que quería contar, lo rechazaron y se quedó sin plata y sin editorial. Resignado, engavetó sus ideas, hasta que tiempo después se las mostró a otro escritor que conoció en la revista Magazine Management Co, en la que trabajaba de periodista. Este quedó encantado con la historia y se la llevó a G. P. Putnam’s Son, una de las editoriales más grandes del país. Ellos se entrevistaron con Puzo, le dieron un anticipo de 5.000 dólares y le pidieron poner manos a la obra.

El 10 de marzo de 1969, hace 50 años, finalmente salió a la venta su libro: El Padrino. Tuvo un éxito inmediato. En pocos días encabezó las listas de ventas en los Estados Unidos y durante 67 semanas estuvo en la de los más vendidos del diario The New York Times.

También llegó a lo más alto en Reino Unido, Francia y Alemania, y en total vendió más de 9 millones de copias en dos años. Esta vez, al contrario de lo que le había pasado antes, la crítica no le dedicó las mejores alabanzas, pero el público sí.

Los actores que interpretaron a los personajes principales en la película de 1972: James Caan (Sonny Corleone), Marlon Brando (Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone) y John Cazale (Fredo Corleone).

Sin embargo, Puzo siempre dijo que El Padrino le gustó menos que otros libros suyos, que lo escribió pensando en ganar plata y que no tiene el rigor literario de sus anteriores novelas. Pero la historia de los Corleone enamoró al mundo y se convirtió en un clásico.

A partir de un hecho real -las cinco familias que controlaban la mafia en la ciudad de Nueva York-, el escritor italo-estadounidense contó la historia ficticia de un clan que entra en guerra con otros rivales.

Pero más que un relato de unos matones sin reservas, que abundaban en esa época en el cine y en la literatura, logró plasmar un drama familiar y adentrarse en los códigos y las estructuras de la mafia como nunca antes.

Resulta muy curioso que lo escribió a partir de su propia investigación y de sus conocimientos básicos sobre el mundo de los inmigrantes italianos.

La obra de arte

Pero solo cuando Paramount Pictures compró los derechos para llevar la obra al cine, tres años después, esta se convirtió en el fenómeno que muchos conocen hoy.

Como pocas veces ocurre, la película resulto mejor que el libro. Así, El padrino pasó de ‘best-seller‘ a obra de arte. Francis Ford Coppola fue quien dirigió la ficción.

Escritor y director se sentaron a escribir el guion a dos manos. Coppola se encargaba de una parte, Puzo de otra y luego hacían anotaciones.

Así, lograron desarrollar las mejores partes de la historia (el cineasta siempre dijo que Puzo había enfocado el libro en los personajes equivocados) y la redujeron al drama de los Corleone.

Los personajes de esta impresionante historia Don Vito, el patriarca fundador del imperio; Sonny, el hijo mayor impaciente por demostrar que podía reemplazarlo, Fredo, irresponsable a insconsciente de la gravedad de lo que sucede a su alrededor y Michael, el hijo menor ausente y poco involucrado que termina por heredar el poder de su padre.

Las frases más recordadas de la película son: “una oferta que no podrá rechazar” o “la venganza es un plato que se come frío”. Siendo protagonizada por Marlon Brando.

Un ícono del siglo XX

La película rompió todos los récords de taquilla, se llevó los aplausos de la crítica y ganó tres premios Óscar, incluyendo el de mejor película y el de mejor guión, que compartieron Puzo y Coppola.

Muchos dicen que consiguieron un milagro, pues pocas veces una película resulta mejor que el libro que la origina. Hoy, la historia es todo un ícono del siglo XX.

En 1974 Coppola y Puzo escribieron el guion de El Padrino parte II, protagonizada por Robert De Niro, y también fue un éxito. En 1990 hicieron El Padrino parte III, pero no pudieron igualar a sus antecesoras. La crítica los alabó, el público enloquecido llenó nuevamente las salas y la academia se rindió a sus pies: se llevaron seis premios Óscar y agrandaron aún más la leyenda.

Se volvieron a encontrar en los años noventa, cuando Paramount les propuso hacer la tercera parte de El Padrino. Nuevamente renuentes accedieron

Luego del éxito, Puzo siguió escribiendo best-sellers como Los tontos mueren (1978), El siciliano (1984), La cuarta K (1991) y El último Don (1996).

Puzo murió el 2 de julio de 1999 y dejó para la posteridad su gran obra. Porque aunque muchos han visto las películas una y otra vez, relativamente pocos leyeron la novela original.