La importancia de elegir la mejor plataforma de trading

En los últimos años se ha generalizado el término trading. La inestabilidad económica, especialmente en periodos de incertidumbre como el que estamos viviendo en estos momentos ha hecho que muchos busquen nuevas oportunidades de negocio utilizando internet como herramienta principal.

El trading consiste en la compra y en la venta de activos (como acciones, divisas y futuros) en un mercado financiero regulado y electrónico. Por supuesto, el objetivo es obtener un beneficio, comprar barato y vender caro para que esa transacción financiera obtenga una plusvalía. Es una tendencia al alza apoyada por la posibilidad de operar online a través de plataformas e intermediarios especializados.

Aunque es muy difícil vivir del trading no es un imposible, pero sí lleva tiempo y la necesidad de tener algunos conocimientos sobre el tema. Dado que es un tipo de operación especulativa es el mercado el que marca la tendencia por lo que es una actividad con cierto riesgo debido a los vaivenes de la economía. Aunque en principio es accesible a todo el mundo necesitaremos dinero para nuestras inversiones y una buena plataforma de trading, un software que nos permite ver la evolución del producto financiero con el que estamos operando.

Valorar qué plataforma de trading es mejor para ti es un paso fundamental. En https://www.invertirenbolsa.mx/plataformas-de-trading/ encontrarás un ranking con las mejores, que variará en cada caso dependiendo de su eres principiante o profesional. En cualquier caso, lo más habitual es empezar en la plataforma proporcionada por nuestro broker, la empresa intermediaria que actúa por nosotros en Bolsa. Hay brokers que desarrollan su propia plataforma de trading. Elegir un broker de confianza y una plataforma fiable son dos pilares para tener éxito en nuestras operaciones.

El trading es una carrera de fondo y los resultados se deben buscar a largo plazo. En parte porque para ser un buen trader hay que tener una formación adecuada para controlar la situación y saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo. El fin de todo ello es evitar pérdidas financieras. Hoy en día existe un amplio catálogo formativo para recibir los conocimientos adecuados y ser un trader analítico y con criterio. Para ir sobre seguro también es fundamental no invertir el dinero que no se tiene, es decir, no arriesgar una cantidad de dinero que vayamos a necesitar ya que, insistimos, los resultados positivos no son inmediatos.

Criterios para elegir la mejor plataforma de trading

En primer lugar, existen una serie de requisitos que deben cumplir las plataformas de trading que tiene que ver con la información que te ofrecen: deben mostrarte gráficos en tiempo real del comportamiento de los activos, deben ser multimercado y que te den la posibilidad de contratar cotizaciones en tiempo real. Además, debes poder controlar y gestionar el riesgo y tener acceso directo a los mercados.

Visto esto, estos son los criterios en los que basarse para dar con una buena plataforma de trading:

Decidir si buscas una plataforma para principiantes o una que te ofrezca prestaciones a un nivel experto.

Asegurarte de qué instrumentos financieros te ofrece la plataforma

Averiguar si las plataforma tiene las herramientas necesarias para seguir tu estrategia como trader.

Poner a prueba la plataforma buscando demos gratuitas que te permitan comprobar si el sistema es sencillo, intuitivo, la velocidad de ejecución de las órdenes y si es compatible con nuestro sistema operativo.

Valorar aspectos como la popularidad de la plataforma, el organismo que la regula, la nacionalidad, dónde está su sede administrativa, que garantías de seguridad de ofrece, etc.

Errores que debe evitar un trader principiante

El más importante es uno al que ya se ha hecho referencia: querer ir demasiado rápido y, en consecuencia, dejarse llevar por emociones y por impulsos. El trading es una forma de operar que debe hacerse con la cabeza fría y con una estrategia previamente marcada. La ambición es importante pero en su justa medida, la euforia es un estado de ánimo que te perjudicará en tus operaciones.

Además, el trader debe ser capaz de llevar una correcta organización de sus cuentas: saber de cuánto dinero dispone para invertir, cuáles son sus objetivos financieros y a qué plazo, cuáles son sus fortalezas y debilidades y definir un límite de pérdidas. Este último punto es fundamental para no perjudicar de forma irreversible tus cuentas personales. Como ya hemos dicho, es el mercado quien regula las operaciones y este es fluctuante, a veces las cosas salen bien y otras no tanto.

Por último, no es conveniente ni operar en exceso ni quedarse paralizado, tienes que buscar un punto medio. A veces es mejor dejar de ganar que perder pero, al mismo tiempo hay que ser avispado y aprovechar las oportunidades que se cruzan en tu camino. Se trata de un juego de equilibrio y, si consigues respetarlo, puede traerte grandes beneficios.