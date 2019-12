Ladrones matan a balazos a menor que defendía a su hermano

Un grupo de delincuentes acabó con la vida de un adolescente de 17 años, quien intentó defender a su hermano cuando era asaltado por los malhechores. El hecho se registró en el pueblo joven San Martín, de la ciudad de Lambayeque, hasta donde llegaron los agentes de la Policía para iniciar con las investigaciones en torno a esta tragedia.

La noche de ayer, la víctima, de iniciales J. L. C. T., se encontraba en los exteriores de su vivienda, en la intersección de las calles Ángel Gonzales y Sucre, luego de celebrar su fiesta de promoción de secundaria. Cuando caminaba, observó que a pocos metros su familiar era asaltado. Según testigos, los delincuentes bajaron de una moto con la intención de robar el celular del hermano menor de la víctima. Ante ello, el adolescente salió en defensa de su hermano y arremetió contra los hampones con un palo.

De acuerdo a las primeras diligencias, el menor recibió tres disparos en el tórax. Manuel Caytaná, tío del adolescente, denunció que en un primer momento el Hospital Belén de Lambayeque no quiso atender al menor herido, a pesar de que se estaba desangrando.

Luego, ante su estado de gravedad, decidieron llevarlo al Hospital Regional donde les dijeron que no tenían balones de oxígeno para una adecuada atención. “Señor nosotros lo vamos a atender, pero no tenemos oxígeno porque no nos manda el Gobierno Regional”, indicó el tío de la víctima. Minutos después de solicitar la orden de traslado la víctima no resistió y falleció en el centro médico.

En los exteriores de la morgue de Chiclayo, la familia del adolescente exigió que se capture a los culpables y que se haga justicia.