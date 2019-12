Los artistas que nos dejaron en el 2019

Estos artistas famosos se fueron y dejaron un vacío en el mundo del espectáculo que jamás podrá ser reemplazado

El fin de este año 2019 cada vez está más cerca y con el cierre de este se puede sentir gran melancolía y nostalgia al recordar a todos aquellos famosos que murieron y ascendieron al cielo durante el año, estrellas que se van a extrañar y recordar por mucho tiempo.

Las noticias del fallecimiento de muchos de estos famosos fueron en distintos casos inesperada y claramente dolorosa para sus familiares, amigos y seguidores, los últimos que, aunque no los conozcan, crecieron con su música y su legado en la industria artística. En esta lista repasaremos algunas de las principales figuras que dejaron este mundo en el 2019.

Fabio Andrés Legarda / Febrero 7

Edad 29 años

Causa de muerte: Bala perdida

Estar en el momento equivocado durante un asalto en Medellín terminó con la vida del cantante de reggaeton. Según informaron los medios colombianos, el cantante iba en su automóvil cuando se encontró, sin buscarlo, en medio de un tiroteo y una bala le impactó

en el cráneo.

Ana Sofía Verónica Rocha Ascurra /25 de Marzo

Edad: 58 años

Causa de muerte: Cayó de un edificio

La actriz peruana Sofía Rocha, recordada por uno de sus últimos roles cinematográficos en “A los 40”, en donde encarnó a una mujer madura que se resiste a regresar a la fiesta de reencuentro escolar, murió al caer desde el sexto piso del edificio donde habitaba. Rocha, no tenía hijos, era soltera, y vivía en un departamento en el distrito de San Miguel hace algún tiempo. La figura de las tablas ocupaba un departamento en el sexto piso del inmueble, donde unidades paramédicas y, posteriormente, la policía acudió para iniciar las

investigaciones del suceso.

Edith González / Junio 13

Edad: 54 años

Causa de muerte: Cáncer de ovarios

La actriz mexicana falleció después de varios años de lucha contra aun cáncer de ovarios detectado a finales de 2016. González había entrado en remisión, sin embargo, su salud volvió a tener un revés que terminó por provocar su muerte.

Cameron Boyce / Junio 6

Edad: 20 años

Causa de muerte: Muerte súbita por epilepsia

El actor de Disney, que actuó en cintas como ‘Descendientes’ o ‘Son como niños’, falleció de forma repentina por un ataque de epilepsia mientras dormía, a este tipo de casos se le llama muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP).

Camilo Sesto / Septiembre 8

Edad: 72 años

Causa de muerte: Fallo renal

Ciertamente nadie esperaba el repentino fallecimiento del cantante español, que mantuvo sus problemas de salud en privado. En declaraciones a la cadena estatal española (TVE), su representante explicó que el estado de salud del artista se encontraba ‘muy deteriorado’ a causa de estas complicaciones renales, por las que ya había sido ingresado el pasado año.

José José / Septiembre 28

Edad: 71 años

Causa de muerte: Cáncer de páncreas

El príncipe de la canción falleció en Miami, EEUU, después de varios años de lucha contra un cáncer de páncreas, que hizo oficial hasta el 2017. En sus últimos días el cantante mexicano comenzó a tener problemas para ganar peso, lo que terminó deteriorando su salud. Lamentablemente su muerte se vio empañada por el escándalo creado por Sarita Sosa, su hija menor, quien mantuvo oculto el cuerpo del cantante por varios días, mientras los mayores, José Joel y Marysol Sosa, exigían ver el cuerpo de su padre.

Walter Mercado / Noviembre 2

Edad: 87 años

Causa de muerte: Fallo renal

El famoso astrólogo falleció en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico, después de varios días hospitalizado. La salud del astrólogo se había visto afectada después de una caída sufrida a principios de este año, que le provocó problemas en varias vértebras. Mercado, que no dejó hijos o esposa que le heredasen, ya había evadido a la muerte tras un infarto en el año 2012, tras lo cual comenzó a trabajar con jóvenes de Puerto Rico y fundó la organización Shanti Ananda.

Gian Rivas Plata (Vidente de la farandula) / 21 de noviembre

Causa de muerte: Paro cardiaco

El conocido vidente peruano Gian Rivas Plata, famoso por compartir cámaras con conocidas figuras de la farándula peruana como Magaly Medina, Susy Díaz o Rodrigo González, falleció a causa de un paro cardíaco. La noticia del deceso fue informada a través de la cuenta oficial de Facebook del pitoniso, donde también se confirmó el motivo de la muerte.

“Se comunica a todos sus amigos, seguidores y pacientes, el sensible fallecimiento de Gian Rivas Plata. A las personas que deseen acompañarlo se les brindará la dirección. Gracias”, fue la publicación que anunciaba la triste revelación.

Mirtha Patiño / 02 de Diciembre

Edad: 68

Causa de muerte: Cancer

La conductora de programas infantiles de América Televisión, Panamericana Televisión y TV Perú, Mirtha Patiño, murió a los 68 años. La penosa noticia fue dada a conocer por los propios familiares de la también cantante, bailarina, actriz y profesora de educación inicial, cuyo nombre completo era Adriana Mirtha Raquel Patiño. La madre del actor Rodrigo Sánchez Patiño habría estado delicada de salud a consecuencia del cancer.

Marie Fredriksson (vocalista Roxette) / Diciembre 10

Edad: 61 años

Causa de muerte: Cáncer cerebral

La famosa cantante sueca, vocalista de la banda Roxette, murió después de una larga batalla de 17 años contra un cáncer cerebral. Roxette, formada en 1986 por Fredrkisson y el guitarrista Per Gessle, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y sus éxitos incluyeron ‘Listen to your heart’ (‘Escucha tu corazón’) o ‘It must have been love’, que cobró fama mundial por estar en la banda sonora de la película ‘Pretty Woman’, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Ofelia Lazo Diciembre 20

Edad: 83 años

Causa de muerte: Infarto

La actriz peruana Ofelia Lazo falleció a los 83 años a causa de un infarto. La intérprete fue la protagonista de la primera versión de la telenovela “Natacha”, transmitida en Panamericana Televisión. Su última aparición en la pantalla chica se dio en la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretaba a la madre biológica de Isabella Maldini, interpretada por Karina Calmet y, en “Solamente milagros”, una teleserie al estilo de “La Rosa de Guadalupe”.