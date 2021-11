Los fracasos principales de Liverpool en la era de la Premier League

Liverpool es uno de los clubes más fuertes de la Premier League, que regularmente lucha por las medallas de oro del Campeonato. Pero a veces este equipo falla. Abra la 1xBet app y podrá seguir todas los juegos con la participación de los Rojos y responder rápidamente a los cambios en tales juegos.

Entonces, destacamos 2 fallas de Merseyside. El primero ocurrió en la última ronda de la temporada 2014/15. Un año anterior, Liverpool realmente luchó por el título y fue solo 2 puntos por detrás de Manchester City, pero la campaña 2014/15 no fue la mejor. El club sólo terminó en la zona de la Europa League. En la última ronda se cualificó a Estocolmo. El juego fue notable porque resultó ser el partido de despedida del legendario Steven Gerrard con la camiseta de los Rojos. La leyenda no esperaba tal fiasco, porque su club perdió sin ninguna oportunidad con un punteo de 6-1. Esto no prácticamente se reflejó en la posición del equipo en la tabla, pero se convirtió en una derrota muy desagradable desde el punto de vista moral.

Otro resultado vergonzoso de Liverpool

Otro fiasco sufrieron los Rojos en la temporada 2020/21. Fue una campaña en la que el equipo de Klopp intentó defender su título ganado hace unos meses. Esperaba otro partido de la Premier League con Aston Villa. Pero el resultado fue impactante. Los Rojos lograron perder con un punteo 2-7.

Después de esta derrota el equipo comenzó a perder el liderazgo y pronto incluso dejó de la zona de la Liga de Campeones, a la que lograron volver en la misma final del Campeonato.

Hubo muchas razones para tal desempeño fallido. Son la siguientes:

Densidad del gráfico. Fue una temporada que los equipos comenzaron más tarde debido al coronavirus. De resultas, el calendario de juegos fue muy apretado. Muchos futbolistas no soportaron las cargas, lo que llevó al fracaso. Subestimación del rival. La temporada anterior, Liverpool obtuvo el título con confianza, pero Aston Villa milagrosamente mantuvo su plaza en la división de élite. Seguramente muchos jugadores de los Rojos pensaron que esta vez sería una cualificación fácil. Pero la realidad resultó ser diferente. Malas decisiones tácticas de Jurgen Klopp, quien literalmente hizo todo lo posible para que su equipo perdiera. Se trata de elegir tanto la composición inicial como la estrategia del juego.

