Alexandra Grande no para de entrenar

El deporte mundial se sigue viendo afectado por la expansión del Covid 19, pandemia que ha generado la suspensión de la mayoría de disciplinas. No obstante, los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 afirmaron su posición de continuar con el torneo. Ante esto, Alexandra Grande, quien busca un cupo a Tokio en karate, dio su punto de vista, mostrándose de acuerdo con la suspensión del torneo.

“Sé que a muchos deportistas les encantaría que se aplace un par de meses, pero también sabemos que eso es un poco difícil por la inversión millonaria que hizo Japón para organizar los Juegos Olímpicos. Si ya comenzó el recorrido de la antorcha, nos hace pensar que se va llevar a cabo con normalidad. Solo nos queda acatar lo que nos digan. Entreno en mi casa, pero no es lo mismo. Justo entraba en momento de fuerza pura, con miras a los Juegos Olímpicos, pero no tengo un gimnasio en mi casa. Esto salió de la nada, uno entrena, pero de hecho no es igual para ningún deportista de alto rendimiento y es una desventaja para nosotros”.

Se baraja la posibilidad de que el ranking se cierre antes de lo previsto, lo que le permitiría a nuestra compatriota conseguir un cupo a la competencia. Como se recuerda, Alexandra Grande consiguió la medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019. Sería la representante número 18 e iría en busca de la hazaña olímpica.