Madre salvó la vida de su hijastro al donarle uno de sus riñones

No es su madre biológica, pero le regaló vida. En un acto de verdadero amor, la madrasta de Vladimir Baltazar le donó uno de sus riñones a su hijastro poniendo fin a su insuficiencia renal crónica que había entrado en fase terminal.

JOVEN DE 27 AÑOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA ESTUVO DOS AÑOS EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

Gracias a la donación, un equipo multidisciplinario de especialistas del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud realizó el exitoso trasplante de órgano para que este joven de 27 años pueda vivir y, de ahora en adelante, tenga calidad de vida.

Según el historial médico de Vladimir, al cabo de dos años de diálisis, los médicos determinaron que la insuficiencia renal crónica del joven había entrado en fase terminal, y lamentablemente, las pruebas de compatibilidad con su padre no dieron los resultados esperados.

Felizmente, apareció una oportunidad para Vladimir, ya que su madrastra se sometió a los exámenes y, al ser compatible, aceptó ser su donante. Un gesto de amor que ha reforzado los lazos de familia que, desde hace 10 años, formaron por elección.

A dos semanas de la operación, la señora Castañeda presenció el más hermoso desenlace: ver al hijo de su esposo, a quien quiere como suyo, salir de alta, lleno de salud, en medio de los aplausos y vivas de los médicos tratantes y personal asistencial que estuvieron a cargo de su atención.

“A pesar de esta dura situación que me tocó vivir, nunca perdí la esperanza de ser trasplantado. Hasta que llegó el día y ahora me encuentro recuperado. Dios me ha dado una segunda oportunidad de vida y voy a retomar mis actividades cotidianas”, señala Vladimir Baltazar al momento de abandonar el hospital Rebagliati, donde se llevó cabo la exitosa cirugía.

El doctor Manuel Riveros Aguilar, nefrólogo y coordinador de la Unidad de Trasplante Renal con donante vivo del establecimiento de salud, recomendó a la población mantener estilos de vida saludables como una alimentación sana, evitar el estrés, no fumar, ingerir poco alcohol o realizar actividad física para mantener un funcionamiento adecuado de los riñones y no haya complicaciones en el futuro.

Dato

Existen más de 2,500 personas en espera de un trasplante de riñón para vivir.