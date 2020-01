Magaly denuncia a Zambrano de mandarla a vigilar

La emprende contra Carlos Zambrano. Magaly Medina, denunció ante la policía ser víctima de un “marcaje”. Ella asegura que siguen sus movimientos y hasta se atrevió a responsabilizar del hecho al futbolista Carlos Zambrano, a quien la semana que pasó “ampayó” besando a otra mujer en un yate. Y en otra oportunidad se le vinculó con una menor de edad.

Periodista teme por su vida y asegura volverá a usar chaleco antibalas por su seguridad

La mañana de ayer la conductora afirmó a través de RPP, que el abogado del jugador de Boca Junior, empezó a seguirla y grabar sus movimientos.

“El abogado es captado por las cámaras de seguridad del canal, fotografiando y grabando en qué carro me movilizo. Y luego empiezan las amenazas a través de Instagram, ‘te vamos a matar’”, señaló Magaly Medina.

Asimismo, aseguró que Zambrano es quien mandó a que siguieran sus pasos.

“Yo digo directamente Carlos Zambrano, porque él es “ampayado” y por el entorno que lo rodea. Con el nuevo ampay en el catamarán, han empezado las amenazas, que ha culminado con este reglaje a mi casa… El seguridad ha detectado que estaban en el parque”, manifestó en una entrevista vía telefónica para RPP.

Por otro lado, Magaly dio a conocer que volverá a usar chaleco antibalas y tomará las medidas de seguridad necesarias para velar por su integridad.

“Todo el mundo recuerda que mi seguridad parecía la de un ministro. Después, cuando retorné a la vida común y silvestre, pude andar con menos seguridad. Habrá que usar lo que usaba antes (chaleco antibalas). Es por mi seguridad. No van a parar, ¿por qué van a parar? No van a parar porque me intimiden. Además, estoy señalando casi con nombre propio”, señaló.

Magaly Medina revela señales de los “marcas”

Entre las señales que percibió el seguridad de Magaly Medina resalta la placa oculta del un auto donde habrían estado los “marcas” fuera de su casa, quienes tenían rasgos extranjeros.

“La placa del carro estaba tapada y eso solo lo hacen los delincuentes y los criminales, eso no lo hace una persona decente. Estos tipos bajan con una cámara filmadora para grabar parte de mi casa y uno de los autos que estaba afuera. Ellos se fueron cuando un miembro de mi seguridad comenzó a fotografiarlos”, sostuvo.

Ante ello la Medina a fin de salvaguardar su vida, denunció el hecho ante la comisaría de Santa Felicia, en La Molina.