Magaly le exige a ‘rulitos’ que hable con pruebas

Los dimes y diretes entre Magaly Medina y Janet Barboza no tienen cuándo acabar. Aunque habían dejado de mandarse dardos, las conductoras iniciaron con una nueva pelea. La Urraca se mostró sumamente indignada con unos comentarios de la “Reina de las movidas” donde deja entrever que consumiría alcohol para hacer sus programas.

“URRACA” SE MOSTRÓ INDIGNADA POR DEJAR ENTREVER QUE SE TOMA UNOS “TRAGUITOS” PARA HACER SU PROGRAMA

Janet habría intentado defender su programa asegurando que no normalizan la infidelidad y que Magaly no sabe de qué está hablando por qué se “sazonaría” para hacer su programa.

“Deja entrever, para tirarme todo su vomito, eso de ella está sazonada, ayudín qué quiere decir con eso”, mencionó Magaly.

En ese sentido la popular “Urraca” le pidió a Janet que le demuestre con pruebas que está diciendo la verdad.

“No habla de las personas que usan narcóticos, drogas para desenvolverse en la vida. A mí me podrán decir de todo, pero yo creo que esas cosas tienen que probarlas. No vas a ir queriendo arruinar la credibilidad que he construido a lo largo de mis 25 años, con frases así”, agregó.

Leer también [Apurímac: subversivos secuestraron a un policía tras enfrentamientos]

Finalmente, Magaly tildó de “bataclana” a Janet y considera que ya nadie le cree.

“Pero ella no tiene credibilidad, en la boca de una bataclana estas cosas no son ciertas.