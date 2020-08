Maluma niega bronca con Neymar  

Luego de que Neymar celebrara su triunfo con la canción de Maluma, el artista decidió romper su silencio acerca de la polémica que generó el futbolista. Como se recuerda desde que se estrenó “Hawai” se comentó que esta canción estaría dedicada a su expareja, la modelo Natalia Barulich, quien ahora sale con el brasileño.

EL ARTISTA DICE ESTAR MUY AGRADECIDO CON EL BRASILEÑO POR CANTAR SU CANCIÓN TRAS EL PARTIDO

Maluma decidió salir de las redes sociales, cerrando su cuenta de instagram, pues luego de que el futbolista grabó el video cantando “Hawai”, el cantante recibió varias burlas.

Tras estar más de un día ausente, el cantante respondió y aseguró que se siente muy agradecido con el futbolista por darle popularidad a su nuevo tema musical.

“No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa canción después del partido“, expresó.

Finalmente el cantante negó que la canción esté dedicada a la modelo, y reveló que terminó su relación con Natalia Barulich en buenos términos.