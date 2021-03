Mazzeti jura que ella sola decidió vacunarse

El último lunes, la exministra de salud, Pilar Mazzetti, se pronunció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sobre su vacunación contra el coronavirus de manera irregular y fue enfática al decir que la decisión de vacunarse fue únicamente suya y que ninguna persona ni empresa influyó en ella. Su principal justificación fue que optó por vacunarse con la dosis de Sinopharm debido a los contagios acelerados de la segunda ola tanto en el país como en el mundo.

ASEGURA QUE NADIE INFLUYÓ TAMBIÉN DIJO NO SABER SI EL PRESIDENTE SAGASTI SABÍA DE INOCULACIÓN DE EXCANCILLER

“La decisión de vacunarme fue mi decisión, únicamente mi decisión. Ninguna persona, ningún funcionario de los que han estado trabajando en el ministerio hasta hace poco ha influido en mi decisión. Ninguna empresa ha influido en mi decisión”, afirmó.

La inoculación de Mazzetti Soler se realizó en su domicilio y luego de que se aprobara la vacuna en su país de origen. De igual manera considera que no ha actuada de forma impropia o ilegal al vacunarse con la primera dosis el pasado 12 de enero. Sin embargo si fue consciente al decir que se trató de un “error político”.

“Fue una decisión propia motivada por la situación que estamos viendo en este momento con una cantidad importante de funcionarios que estaban enfermando cada vez más y donde solamente quedábamos unos cuantos en pie en el despacho ministerial. Me parece a mí que no he actuado de ninguna manera de forma impropia, mucho menos de forma ilegal y mucho menos de forma dolosa”, manifestó.

Desconoce si Sagasti dio luz verde a vacunación de excanciller

Cuando se dio a conocer que la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también se había vacunado contra el COVID-19, ella aseguró que se dio en un acto público y con el consentimiento del presidente Francisco Sagasti. Sobre ello, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, negó desconocer esa situación.

“Quiero dejar claro que el día en que nos hemos reunido en Palacio, y posteriormente lo que menciona la doctora Elizabeth (Astete), me temo que no tengo ningún recuerdo donde el presidente haya asentido cosa semejante. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado y eso es algo que me va acompañar toda la vida“, recalcó Mazzetti.