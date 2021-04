Mazzetti  cuestiona informe de “Vacunagate”

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció una vez más ante la Comisión Permanente del Congreso, para hablar sobre su vacunación contra el coronavirus a espaldas de los peruanos. La exfuncionaria cuestionó el informe final que presentó la comisión encargada de investigar el caso Vacunagate. Mazzeti enfatizó que no existe sentido de proporcionalidad, pues la magnitud del trabajo realizado desde el año pasado en el Minsa no se condice con la propuesta de sanción.

Y ELIZABETH ASTETE REAFIRMA QUE SAGASTI SABÍA DE SU VACUNACIÓN

Asimismo, considera que ya pagó el precio político y pidió las disculpas que correspondían por su vacunación, en consecuencia rechazó que se intente dar a entender que no se trabajó al servicio de la nación. “He pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la nación, hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación y sobre todo la magnitud de los esfuerzos realizados. Y se ha pasado por encima los resultados obtenidos”, afirmó.

Por otro lado, Mazzetti señaló que no se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el daño e ocasionado a la población al hacer uso de una vacuna que no estaba destinada a la población. Además dijo que en ese momento ya se había consolidado la negociación de un primer millón de vacunas para el personal de salud. Cerró su pronunciamiento señalando que independientemente de la sanción que se le imponga continuará trabajando por el bien del país.

Astete reafirma que Sagasti sabía de su vacunación

La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también sostuvo conversaciones con la Comisión Permanente del Congreso y continuó firme en su postura y aseguró que se vacunó contra la COVID-19 con la aprobación del presidente Francisco Sagasti.

“Convencida de la regularidad del proceso, el 21 de enero al término de una reunión en Palacio informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por la que tenía pensado vacunarme. A lo que el presidente asintió luego de escucharme atentamente. Salí de Palacio con la certeza que contaba con la anuencia del presidente”, señaló.

Asimismo, remarcó que no tendría ninguna razón para mentir, pues siempre fue leal al Gobierno de transición y lo que menos quería era generar una inestabilidad política. Respecto a cuando la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, tuvo conocimiento de su vacunación, Astete asegura que de inmediato le dijo que no podía involucrar al presidente.

“La primera ministra recién toma conocimiento del hecho la semana siguiente o subsiguiente de mi vacunación cuando le menciono el tema con ocasión de una reunión del Consejo de Ministros. En ese momento, ella me dijo que si yo le hubiera consultado me hubiera aconsejado no hacerlo. Lamentablemente cuando hablé con el presidente, ella no estuvo presente”, sostuvo la excanciller.