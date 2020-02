Melissa: “La pensión no representa ni el 2% del ingreso mensual del señor”

Saca las garras por sus hijos. La empresaria Melissa Klug salió a pronunciarse mediante las redes sociales, tras las últimas declaraciones del futbolista y padre de sus dos pequeños hijos, Jefferson Farfán, quien reveló la ostentosa cantidad de dinero que les pasa a sus menores mensualmente.

Chalaca asegura que ella renunció a muchas cosas por sus hijos

“Nunca quise exponer números y cantidades por respeto a mis hijos. Yo renuncié a muchas cosas, pero lo hice por mis hijos, para llevar la fiesta en paz y por eso me sorprende el juicio de reducción de alimentos, cuando ellos mismos pusieron la cantidad que no representa ni el 2% del ingreso mensual del señor“, inicia escribiendo Melissa.

Además, la “blanca de Chucuito” le recordó a la “foquita” que en el pasado se vio envuelto en un conflicto similar con la madre de su hija mayor.

“Hacen un reportaje sacando mi pasado y no sacan lo de él o se han olvidado que no es la primera vez que está envuelto en un juicio por la pensión de alimentos y otro tema por su niña”, manifestó.

Finalmente, Melissa Klug afirma que si viene aguantando todo este “carga montón” mediático, es por sus hijos. Sin embargo, afirma que esta situación le pesa mucho.

“Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, yo por mis hijos aguanto todo. Mis hijos me necesitan fuerte, porque si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer? Estoy cansada, esto me duele mucho. A mis hijos los miran de arriba a abajo, a mis hijas, mejor ni te digo, pero así es cuando te enfrentas a un poderoso”, se finaliza leyendo en el mensaje.