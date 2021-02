Melissa Paredes y Erick Elera remecen las redes sociales con show virtual

Conquistaron las redes sociales. Los actores de la telenovela “Dos Hermanas” Melissa Paredes y Erick Elera, se convirtieron en tendencia la noche de ayer, tras conectarse con sus seguidores a través de un streeming organizado por América Televisión y Del Barrio Producciones, en donde ambos interpretaron el tema “Te encontraré”, llegando a conectarse más de 3500 usuarios, logrando alcanzar las cuentas de más de 320 mil personas.

Mientras las redes retumbaban, la carismática pareja, fue sometida a un riguroso “Confesionario”, que fue realizado por sus propios compañeros de elenco, quienes los pusieron por momentos, en complicadas situaciones con sus preguntas, como le tocó responder a Erick Elera.

Fue la actriz Sandra Vergara quien puso en apuros al cantante, al recordarle que “Yoni” el personaje que interpreta en “Dos Hermanas”, es un irresponsable e infiel, preguntándole luego si perdonaría una infidelidad.

“Yo tengo que admitir que me ha tocado vivir en algún momento algo parecido, me ha tocado perdonar y que me perdonen, y no me siento orgulloso de eso. Pero tendría que ser honesto conmigo mismo, si de verdad voy a perdonar de corazón y me voy a olvidar de esa situación. Pero si voy a estar mal al perdonar, va a pasar el tiempo y no va a ser bueno preferiría no hacerlo. Lo más importante en una relación es la confianza, si no hay confianza ya no habrá nada que hacer” confesó algo nervioso Elera.

Luego de las rigurosas preguntas del elenco y también del público, Erick y Melissa, sorprendieron a sus seguidores interpretando “Te encontraré”, canción oficial de la telenovela en versión cumbia, inundando así las redes sociales con una lluvia de likes y diversos comentarios deseándoles lo mejor para esta producción.

Dicho evento fue una antesala al reestreno de “Dos Hermanas”, que se verá a través de América Televisión desde este 1 de marzo a las 9:00 de la noche.