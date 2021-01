Muere mujer que participó en ensayos clínicos de Sinopharm

Complicada situación. El último lunes 25 de enero, una mujer que participó en los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm falleció contagiada del virus. La víctima fue identificada como Mariela Vela de 54 años.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de una voluntaria, identificada como Mariela Vela (54 años), que participó en los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ratificó el deceso y señaló que fue debido a una neumonía por COVID-19.

En un comunicado, la UPCH señaló que la voluntaria fue diagnosticada, tratada desde el principio de la enfermedad; además, se consiguió su hospitalización temprana y acceso a cuidados intensivos para ventilación mecánica.

No obstante, la institución sostuvo que, al tratarse de un estudio de doble ciego, no se puede determinar si la voluntaria fallecida recibió el antídoto o el placebo.

“En el ensayo clínico estamos evaluando la eficacia de las candidatas a vacuna contra placebo en doble ciego, es decir, ni la participante ni nosotros, como universidad encargada de las investigaciones, podemos determinar qué producto de investigación recibió (si alguna de las candidatas a vacuna o el placebo)”, indicó la entidad educativa.

Familia denuncia

En tanto, la hermana de la mujer fallecida reveló que dos menores quedaron en la orfandad. Lo peor es que la pareja de Mariela también ha sido contagiado de coronavirus. Los doctores a cargo explicaron que la paciente sufría de diabetes e hipertensión, sin embargo esto fue descartado por su hermana. Los familiares han decidido denunciar esta lamentable pérdida.

“Yo tengo los documentos. Aquí están mis pruebas. A ella le hicieron todo tipo de exámenes antes de inocularle las dos dosis de la vacuna. Aquí dice que si es hipertensa, que si es diabética, no podía ser vacunada. Mi hermana falleció a las 7 de la noche. Ahora los doctores dicen que es hipertensa y diabética”, dijo.

Asimismo, señaló que no hay forma que haya podido enfermarse de diabetes e hipertensión si cuando entró no tenía esas enfermedades, porque ellos le hicieron todas las pruebas antes de inocularla. La hermana de Mariela se cuestiona si realmente sirve la vacuna que en los próximos días arribarán al Perú para inmunizar a la población.

“Me pregunto: ¿sirve esa vacuna? Nos están vendiendo falsas esperanzas. Nos están utilizando como conejillos de indias. Yo vivía con la esperanza de la vacuna. Yo no me vacuno. Justicia para mi hermana. Quiero que la Cayetano se pronuncie. No han dicho nada. El programa de la vacuna que se haga responsable. Pido justicia para mi hermana”, manifestó.