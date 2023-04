Municipalidad de Independencia muestra ineficiencia en ejecución de presupuesto

Municipalidad de Independencia

Otra Municipalidad que se encuentra dentro del grupo que tiene un avance del 0% de ejecución en el presupuesto destinado a proyectos, es la Municipalidad de Independencia, que tiene como alcalde a Alfredo Reynaga. Esta comuna cuenta con un presupuesto de S/ 7’137,011 para atender 8 proyectos de inversión.

Del mismo modo, al igual que los gobiernos locales descritos anteriormente, la Municipalidad de Independencia no es la excepción, se repite la ineficiencia en la ejecución del gasto en Proyectos de Inversión, los cuales son muy importantes para brindar un servicio de calidad a los/as vecinos/as del distrito de Independencia, lo cual se ve reflejado en el caso del proyecto de inversión con CUI 2444737 Mejoramiento De Los Servicios Recreativos De La Alameda Los Incas, Eje Zonal Tahuantinsuyo Del Distrito De Independencia – Provincia De Lima – Departamento De Lima, la misma que debió terminar de ejecutarse el 01 de setiembre del 2020. Lo mismo sucede con el proyecto con CUI 2532420 Creación Del Servicio De Recreación En El Parque 06 De Julio, A.H 06 De Julio – Eje Zonal El Ermitaño Del Distrito De Independencia – Provincia De Lima – Departamento De Lima, que debió cerrar el 01 de abril del 2022. Al no presentar ningún avance en su ejecución, evidentemente afecta a la población más vulnerable del distrito.

RECURSOS NO EJECUTADOS DEMUESTRA INEFICIENCIA

Es inaceptable que, habiendo culminado el I Trimestre del año, solo 2 Municipalidades de las 43 que tiene la provincia de Lima tengan una ejecución superior al 25%. Esto solo demuestra la ineficiencia de la gestión de las autoridades locales en la ejecución de recursos destinados a proyectos de inversión, la falta de un horizonte claro y el no cumplimiento de las metas programadas. Sería anecdótico que alguna de las 20 Municipalidades que tienen 0% de ejecución soliciten una demanda adicional (asignación de recursos adicionales) al Ministerio de Economía y Finanzas y que ésta la autorice, sabiendo de antemano que no tienen capacidad de ejecutar los recursos ya asignados, esto solo agravaría la atención de demandas adicionales que sí deben atenderse.

Resulta necesario e importante, que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o la que haga sus veces en las Municipalidades sea liderado y esté conformado por trabajadores con experiencia y conocimiento en la aplicación de la normatividad vigente sobre el tema, en el manejo de grandes cantidades de dinero y con el compromiso fehaciente de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país en beneficio de la población.

Así también, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, debe evaluar rigurosamente la autorización y/o aprobación de transferencias de partidas (recursos adicionales al presupuesto asignado) a favor de gobiernos locales y no transferir recursos a municipalidades que cuentan con un bajo nivel de ejecución y lo que es peor, que es una realidad de muchas municipalidades, no ejecuten recursos; no pudiendo reorientar el presupuesto a otras necesidades en las que el gobierno debería priorizar.

Mediante la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 se aprueba la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, a través del cual los 3 niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, formulan su presupuesto con una perspectiva multianual para los años fiscales 2024 – 2026; por lo que, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la oportunidad de asignar, a través de los Diplomas de la Asignación Presupuestaria Multianual, los recursos que cada gobierno local es capaz de ejecutar no solo en proyectos (gasto de capital) si no también en gasto corriente.

De acuerdo a lo analizado, descrito y opinado en la nota, este diario se compromete a realizar un seguimiento permanente y exhaustivo a los niveles de ejecución del presupuesto que tiene asignado cada Municipalidad, para detectar las deficiencias y de ser necesario, solicitar a las municipalidades sus planes de acción para una buena gestión de los recursos, porque no hay que olvidar que manejan, en gran parte, el dinero de todos los peruanos y peruanas.