Ninel Conde triste por no participar de la ceremonia escolar de su hijo

La actriz espera justicia. La intérprete de “Bombón asesino” solo quiere tener a su hijo con ella y ejercer así sus derechos de madre. Ninel Conde tuvo que ver la graduación de su pequeño a través de una computadora, así lo dio a conocer la mexicana a través de Instagram.

“Este año no me permitieron estar contigo. Tuve que verte por una sesión de computadora. Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró. Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas sepas que todos los días mamá te tenía en su mente y corazón“, expresó.

Por su parte, el padre del menor, Giovani Medina compartió un vídeo en el que se puede ver la felicidad de su pequeño hijo Emmanuel.