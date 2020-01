No le molesta felicidad de Forsyth y Claudia

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, sorprendió hace unos días cuando compartió en sus redes sociales una fotografía junto a la modelo Claudia Serpa. Ante esto, quien no pudo evitar pronunciarse sobre el tema fue la actriz Vanessa Terkes, quien aún sigue casada con el “Ken” de La Victoria.

“¿Porqué tendría que opinar de eso? Me importa que todos sean felices, me importa ser feliz y no fijarme en los de al lado“, aseguró.

Asimismo, la Terkes dijo no estar molesta por la cercanía que tiene George Forsyth con Claudia Serpa.

“No me molesta nada. No tendría por qué molestarme que la gente sea feliz“, manifestó Vanessa Terkes.

La intérprete además dijo que por el momento no tiene intención de volver a enamorarse de alguien: “Cuando uno está enamorado se distrae y este año no me quiero distraer. Quiero emprender un negocio, hacer radio y televisión, además tengo un proyecto muy chévere en que estoy encaminada. Quiero darme tiempo para mí y para la gente que me quiere”, afirmó Vanessa Terkes.