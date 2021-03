No podrán comprar vacunas COVID-19

Cierran la puerta a esta posibilidad. Desde hace unas semanas atrás el sector privado había mostrado su intención de participar en la compra y venta de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo la respuesta que recibieron por parte de las autoridades no fue la esperada.

GOBIERNO CENTRAL RECHAZÓ ESTA POSIBILIDAD AL SECTOR PRIVADO

La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, dio a conocer que el último martes se reunió con el presidente de la República, Francisco Sagasti, para conversar sobre la solicitud con la que se esperaba comprar y distribuir las vacunas de forma gratuita a los trabajadores de las empresas formales que se unieran y a sus familiares.

Lamentablemente para sus intereses, el Gobierno Central decidió rechazar esta posibilidad, al menos en el corto plazo. La postura del presidente Sagasti sobre este tema es firme. “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune”.

León entendió la postura del Gobierno, pues reconoce que no tiene conocimiento de un caso exitoso en alguna parte del mundo en el que un grupo privado haya negociado u comprado vacunas, esto debido a que los laboratorios están concentrándose en negocios específicamente con los gobiernos de cada país.