“Olluquito” y Pamelita quieren quitarse la mala vibra

Christian Domínguez y Pamelita Franco recibirán juntos el 2020 y ya hacen planes para realizar las famosas cábalas para despedir el año viejo y tener prosperidad en los próximos 12 meses. Así lo comentó el cumbiambero que estuvo como invitado en “El show después del show”.

El ex de tarazona se hará su baño de florecimiento para quedarse por siempre con la bailarina

“Mi mamá es muy cabalística, ella nunca repite de cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”, comentó.

Asimismo, el ex de Karla Tarazona, reveló que, junto a Pamela Franco, se someterán a un baño de florecimiento para que en el 2020 todo les vaya mejor y permanezcan juntos a pesar de las críticas.

“Año nuevo siempre la paso trabajando, desde los quince años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, agregó.

LE CANTA LO MISMO A TODAS

Desde que el cantante Christian Domínguez oficializó su relación con Pamela Franco, ambos han manifestado su amor a través de las redes sociales. Sin embargo, hay detalles que no pasan desapercibidos por sus seguidores.

Y es que, al parecer, el cantante de cumbia se ha vuelto reiterativo al momento de “sorprender” a sus parejas. Una nueva serie de videos evidencia que le dedicó la misma canción a Pamela Franco y a su expareja Vania Bludau.

A través de sus stories de Instagram, Rodrigo González, ex conductor del programa “Válgame”, compartió los videos que muestran al cantante de cumbia dedicándole tiernas palabras a su pareja para luego entonar el tema “Contigo aprendí”.

Los primeros videos corresponden a una sorpresa que Domínguez le preparó a Pamela Franco, mientras que los demás videos muestran al cantante, vestido de mariachi, dedicándole el mismo tema a Vania Bludau en el programa “Combate”.