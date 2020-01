Orquesta K’llao Salsa feliz con su crecimiento

K’llao Salsa, tiene 8 años de conformada y cuenta con músicos netamente chalacos como lo son: Jhonatan Escate, Tomas Blaka , Gabriel Munivez, Jorge Morante y Beckham Blaka, bajo la dirección de Yamandu Blaka.

“Fue tan fácil” es una de sus grandes satisfacciones al haber sido elegida como canción del año en el Perú y Argentina

La orquesta cuenta con 5 discos y lanzarán uno más, con temas inéditos que pondrán a todos los amantes de la salsa a bailar y disfrutar de la rica salsa del Callao. Yamandú nos cuenta que en muchas de sus canciones trata de llevar un mensaje positivo, para que las personas tomen conciencia y no se dejen llevar por lo malo que hay en el mundo.

La canción del año

“Fue tan fácil”, sin duda una de sus mejores canciones fue elegida como la mejor “Canción del año”, por Radio Mar.

“Agradecido con el todo poderoso, pues Radiomar nos dio el primer lugar como “La canción del año” con “Fue tan fácil”, también salimos ganadores en Radio Master en Argentina con la misma canción, agradecido con todas las personas que nos han apoyado, que siempre están con Kllao Salsa”.

Yamandu Blaka, nos cuenta que el éxito de su orquesta es la “humildad”: “Tienes que ser gente, si te das cuenta muchas bandas que han llegado hasta la cima, hoy por hoy desaparecen, porque no tienen roce con el público, no son humildes. Nuestro éxito es perseverar, es creer en ti y sobre todo darle su lugar a todos los músicos que trabajan conmigo, todo en unión, con buena onda, porque de eso se trata.”

Asimismo refiere que K’llao Salsa no le teme a la competencia, pues está feliz que gente con talento quiera salir adelante y sobre todo que sea del Callao.

“Yo creo que está bien que salgan orquestas del Callao, nosotros no queremos enfocarlo como competencia, sino para que la gente sepa que hay talento, que hay gente que quiere salir adelante, progresar. Lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlos, porque nosotros no somos eternos, algún día mi orquesta va a desaparecer y si no está Kllao Salsa, hay otras orquestas que pueden dar la cara por nuestro Callao. Pero eso sí, que hagan algo bueno, que primero aprendan a trabajar, no aprendan lo malo”.

Finalmente, el salsero habló de lo que le pasó a su colega “El Jibarito Chalaco”, como se sabe, el cantante recibió amenazas de muerte solamente por cantar. Ante esto Yamundú dijo que a K’llao Salsa nunca le ha pasado.

“Muchos de los músicos a veces pecamos de creernos los lindos, “cacharreros” como le dicen y a veces nos metemos en problemas equivocados, o también puede ser una estrategia, pero no la adecuada porque nosotros como chalacos tratamos de limpiarle la cara al Callao, haciendo música, buscando reconocimientos, me parece muy bajo que deje mal a nuestro Callao. Si quieres hacerte conocido, hazlo por tu esfuerzo, que hablen de tu música. Por ejemplo, Andy V, Luisito “El Chamaco”, no brillaron al lado de sus parejas conocidas, porque son brutos, tú tienes que tener un talento, por eso no estoy de acuerdo con mi compañero “Jibarito El chalaco” porque si vas a extorsionar es a alguien que tenga plata, él no canta ni en la esquina. A mí nunca me ha pasado, no me han extorsionado, no he recibido amenazas de muerte, nosotros siempre hemos estado en paz con todos”.