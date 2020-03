Garay envía mensaje desde aislamiento

Otra figura del balompíe mundial que contrajo el coronavirus fue el argentino Ezequiel Garay, jugador de Valencia de España. El defensa se dejó ver desde su aislamiento social que cumple en ese país, y por intermedio de las redes mostró su fortaleza ante esta enfermedad. “El aislamiento me provoca motivación. Diariamente iba a mi club a tratarme, el equipo médico hacía todo lo posible por mi recuperación. Y no me dejan solo, con sus instrucciones hago mi propia recuperación. Y tengo que decir que estoy muy orgulloso de mí mismo, noto gran mejoría y no pienso parar ni un día”.