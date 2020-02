Padre de Kevin “Andrea protege a otra persona”

Alexander Villanueva, padre de Kevin, reveló que además de cambiar el tapizón de la casa donde murió Solsiret, remodelaron la ducha, el baño y las paredes. Mete las manos al fuego por sus hijos y cree que Andrea lo hizo por venganza.

Padre Kevin asegura que su hijo es inocente y que ‘diabla’ habría actuado con otras personas en el crimen de Solsiret

Luego de que la “Diabla” afirme a las autoridades que Solsiret falleció al caer cuando ambas discutían, culpó a Kevin Villanueva de ser quien la desmembrara. Días después de esta confesión, la policía esclareció que en la vivienda se produjeron algunos cambios en el piso.

Todos se preguntaban por qué o con qué motivo habían hecho las remodelaciones. Alexander Villanueva, padre de la expareja de la joven activista descuartizada, dio algunos detalles de lo que sucedió en esa época, indicando que Andrea los había solicitado.

“En esos tiempos estaban conviviendo (Andrea y Kevin), el tapizón estaba en mal estado y Andrea pidió hacer los cambios. Le dije a la madre de mis hijos que si quiere, lo haga”, detalló Alex y así ocurrió.

Pero no solo cambiaron lo indicado, sino también la ducha, el baño y las paredes. Esto demuestra que los verdaderos asesinos intentaron borrar toda evidencia sobre la muerte de la activista, desde las remodelaciones, hasta la desaparición del cuerpo.

Sin embargo, los padres no sospechaban nada de lo que en realidad había pasado. “Nunca lo tomamos de forma negativa. Hasta entonces, Andrea nos hizo creer que Solsiret se había ido. No me imaginaba que algo así haya ocurrido”, señaló el progenitor de los gemelos.

Mete las manos al fuego por sus hijos

Alexander Villanueva confía en sus hijos y no cree que Kevin haya sido capaz de cometer tan horrendo crimen. Además, está de parte de la hipótesis que indican que Andrea mató a Solsiret por venganza y por los celos que tenía cada vez que los veía juntos.

“Yo meto las manos al fuego por mis hijos, yo creo que Kevin no lo ha hecho, yo creo que ella lo ha hecho, que el cadáver se lo ha llevado a su casa y allí lo ha descuartizado”, añade.

Incluso, piensa que para haber desmembrado el cuerpo, debió haber tenido un conocimiento previo. Esa misma versión la sustentó Kevin cuando alegó que “ella ha practicado antropología forense en un centro ubicado en Jesús María y sus amigos le han podido aconsejar sobre qué hacer con los restos”.

Por último, cree que Aguirre está tratando de incriminar a su hijo para proteger a otra y otras personas que la habrían ayudado con el asesinato. “La policía tiene que trabajar ese tema, trabajar las llamadas que ella tiene con su familia, qué familiares se han comunicado esos días con ella. Yo creo que está protegiendo a alguien más”, finalizó. (Romario Porras V.)