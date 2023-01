Pamela Anderson revela que Tim Allen le mostró los genitales

A días de que la autobiografía de Pamela Anderson salga a la venta, ya se dieron a conocer algunos detalles del libro. El medio Variety publicó un extracto en el que la actriz y modelo denuncia que Tim Allen le mostró los genitales durante el rodaje de la serie Home Improvment -que en Latinoamérica se conoció como Mejorando la casa-.

“El primer día de filmación, salí de mi camarín y Tim estaba en bata en el pasillo. Abrió su bata y, rápidamente, me mostró: estaba completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, explicó la mujer que fue uno de los grandes íconos de los 90.

El actor se habría referido al hecho de que Anderson se había hecho famosa por sus producciones de foto para la revista Playboy. Tim Allen negó la información en diálogo con TMZ: “Nunca sucedió. Yo nunca haría tal cosa”.

