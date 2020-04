Prado quiere ser blanquirrojo

Percy, Prado, compatriota que milita en Nantes de Francia, sueña con jugar por la Selección Peruana en las siguientes Clasificatorias Qatar 2022. El defensa espera el llamado del técnico Ricardo Gareca, y señaló que sería un honor defender los colores del país. “Quiero estar ahí, jugando en la selección. Sería un gran honor. Daré todo de mí para recibir una convocatoria. He visto todos los partidos de Perú. Me despierto en la madrugada sin importar la hora. No me pierdo ninguno. Eso me emocionó“. Prado se viene consolidando como titular en su equipo, con dos partidos completos.