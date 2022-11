Perú Libre se arrepiente de haber apoyado a Castillo

El congresista Waldemar Cerrón reconoció que Perú Libre se arrepiente de haber acompañado al presidente Pedro Castillo porque no está cumpliendo el ideario. En ese sentido, enfatizó que desde la campaña electoral se prometió el cambio de Constitución y aún no lo cumplen.

“Tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido el tema político, a través del presidente actual, porque no está cumpliendo el ideario. No es personal, ojo. No es un tema de que se está distribuyendo la cuota de poder como mucha gente quiere decirlo. Nosotros hicimos una campaña, el cambio de Constitución y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar si a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos”, manifestó el parlamentario en el programa Panorama.

Waldemar Cerrón criticó que el Congreso, desde el primer día, ha intentado vacar al presidente Pedro Castillo y que ahora busque otras alternativas como la suspensión, pero sin tener las pruebas para sustentar su destitución.

“Los ideales no tienen precio, son dignos y firmes de cada persona. La administración de justicia debería encargarse de ellos (las investigaciones). Ahorita el Congreso está pasando como si fuese el inocente y no se informa del plan golpista que tenía desde el inicio. Yo no defiendo a Pedro Castillo por si acaso porque para eso tiene a sus personajes del entorno, pero no puedo permitir que aprovechando del Poder Legislativo se distraigan en vacancias”, manifestó el parlamentario.

En otro momento reconoció que la designación de Betssy Chávez sería una provocación del gobierno y manifestó que la disolución del Congreso, bajo su punto de vista, no es constitucional.

“Yo no considero que sea constitucional (cierre del Congreso). Hay una ley que se aprobó que indica que el gobierno no puede ponerse en temas constitucionales. Tendríamos que derogar la norma“, mencionó.