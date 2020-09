Primas de Luismi mienten sobre madre del cantante

Indignada y molesta, así se encuentra Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el primer mánager de Luis Miguel, ante las declaraciones que han hecho Flavia, Ada e Ivana Basteri, las primas del cantante, quienes insisten que Marcela, la mamá de “El sol de México”, está viva y radica en Argentina.

NO SON PARIENTES CERCANOS DEL CANTANTE Y NUNCA MANTUVIERON UNA RELACIÓN CON MARCELA BASTERI, ASEGURA LUCÍA MIRANDA

Lucía Miranda es panelista del programa argentino “El run run del espectáculo” y en unas recientes declaraciones a un medio mexicano aseguró que las primas del intérprete mienten y que no son parientes tan cercanos como aseguran, asimismo han querido hacer pasar a una mujer llamada Honoria Montes como la madre de Luis Miguel.

“No se me hace justo que inventen y se diga que su mamá esté internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Yo conozco a la mujer que dicen es su madre, la he ido a ver, ella está identificada con el nombre de Honorina Montes, es española y no es la mamá de Luis Miguel. Pero sus primas siguen insistiendo“, expresó para “TV y novelas”.

La viuda de Hugo López aseguró que las primas de Luis Miguel están haciendo una farsa, llamando tía a una desconocida, pues asegura que identificaron a Marcela con sus huellas dactilares y se enteraron que tiene parientes en un pueblito de España, pero nunca compartieron una relación con la familia de Luis Miguel.

Leer también [Madre de Luis Miguel estaría viva y tendría dos hijos]

“Ellas vienen siendo como unas primas segundas, Marcela Basteri era prima hermana del papá de estas mujeres. O sea, que ellas son primas segundas de Luis Miguel, y es muy llamativo que unas chicas que nunca conocieron a esa tía, ahora la estén buscando” agregó.

Lucía Miranda cree que las primar del intérprete de “Cuando calienta el sol” solo buscan fama, pues asegura que una de ellas se sometió a varias cirugías para participar en un concurso de baile en Argentina.

Del mismo modo, la panelista de “El run run del espectáculo” ha dejado bien claro que Marcela está muerta, sin embargo no quiso dar detalles sobre el suceso.

“Sí, mi esposo, Hugo López, me dijo que ella había fallecido. Después de todas las cosas que se han dicho no quiero adentrarme en detalles. Digo lo que me dijo mi esposo y sé que es así. Yo quiero mucho a Luis Miguel y sería incapaz de tocar un tema que no me corresponde”, finalizó.