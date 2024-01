Qali Warma desata polémica al cambiar leche fresca por bebibles

GANADEROS ALZAN SU VOZ DE PROTESTA Y DICEN QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE ABASTECER DE LECHE AL PROGRAMA SOCIAL

Qali Warma, el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), creado para brindar alimentación nutritiva a niñas y niños de nivel de educación inicial y primaria en las escuelas públicas de todo el Perú, ha desatado una polémica al decidir reducir la compra de leche fresca de 30 millones a solo 6 millones. Y ello para reemplazarla por un “bebible preparado”.

La iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que antes adquiría 29 millones de litros de leche cruda de productores nacionales, este año solo comprará 4,5 millones de litros, lo cual representa una disminución abismal del 85%.

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) alertó que esta nueva política de Qali Warma, estipulada en la resolución D000768-2023-MIDIS firmada por Mariana Moreno Saavedra, directora ejecutiva del programa social, impactará no solo en la nutrición de los escolares sino también en la economía de los ganaderos lecheros.

Por otro lado, el presidente de Agalep, Carlos Lozada, ha expresado que los representantes de Qali Warma les han comunicado que la decisión se basa en la demanda de los niños por una mayor variedad de bebidas durante el desayuno escolar, siendo esta la razón por la cual se reducirá la compra de leche fresca.

Empero, lo curioso es que ahora de los cinco días por semana , que van al colegio, ahora los escolares recibirán el lácteo solo un día, mientras que en los cuatro días restantes, un “bebible preparado de consumo inmediato”, alertó Agalep.

SIN CUALIDADES NUTRICIONALES

Asimismo, el representante Agalep hizo un llamado de atención porque estas nuevas bebidas no especifican las cualidades nutricionales.

Lozada subrayó que, si bien la ficha técnica contempla la posibilidad de incluir ingredientes como maca, quinua o kiwicha, cuyo valor nutricional es indiscutible, el dilema radica en que estos productos son considerablemente más costosos, entre dos o tres veces, que la avena. Es comprensible que los proveedores opten por la alternativa más económica al abastecer a Qali Warma a través del Programa de Compras, lanzado el 17 de enero.

De esta manera, el Midis no solo compromete la salud y el desarrollo de los escolares, sino que también afecta directamente los ingresos de los ganaderos, quienes ahora solo recibirán S/6,7 millones de los S/44 millones que percibían antes de la pandemia.

«Exigimos la sustitución del ‘bebible preparado de consumo inmediato’ por leche nacional, la cual puede ser proporcionada por nuestros pequeños productores a lo largo del país, quienes necesitan vender su producto para mantener a sus familias», declaró Lozada al portal Infobae.

CONGRESISTA EXIGE UNA EXPLICACIÓN

Ante este suceso que podría afectar la parte nutricional de los educandos y la parte económica los productores, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) envió un oficio al ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, solicitándole que con carácter de urgencia remita un informe donde explique las razones porqué se decidió reducir la ración de leche a los escolares.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarlo cordialmente, y a la vez solicitarle un informe con carácter de urgente que dé cuenta sobre las razones técnicas que sustentarían la reducción en un 85% del volumen de leche natural que entrega Qali Warma a escolares para el presente año”, reseña el documento.

El pedido de la parlamentaria también incluye que se incorpore “también un análisis del impacto social de dicha medida”.

GANADEROS ALZAN SU VOZ DE PROTESTA

Los principales representantes de la ganadería láctea han levantado su voz de protesta, rechazando categóricamente que no cuenten con la infraestructura idónea para entregar su producción.

El reconocido empresario ganadero Alfredo Vidal, precisó que su sector cuenta con las capacidades para poder abastecer a todos los programa sociales como Qali Warma, Vaso de Leche y otros, y de esa manera la población más vulnerable pueda consumir productos lácteos de alta calidad que contribuyan con su nutrición.

Así se lo hizo saber en entrevista a La Razón.

Alfredo Vidal, ganadero e ingeniero zootecnista de Agropecuaria Angus SA fue enfático en señalar que “no hay establo en el Perú que no cuente con cadena de frio. Nosotros tenemos tanques, isotérmicos tanques de enfriamiento de leche, los hay de 200 litros hasta de 20 mil litros”.

“Soy ganadero lechero, estoy en la zona de Cañete y la leche desde que se extrae de la ubre de la vaca pasa a unos tanques de enfriamiento, estos tanques bajan la temperatura de la leche a 3 grados para evitar que la leche se deteriore y mantenga sus cualidades y características.A esta temperatura es recogido por las cisternas, en general, la industria de láctea recoge normalmente a todos los ganaderos todos los días en tanques que mantienen la temperatura donde nunca se eleva de 3 grados. Así llega a la planta donde procesan el producto para hacer derivados lácteos. Entonces, en la leche nunca puede romperse la cadena de frío porque si no se deteriora, es súper fácil que se malogre si se rompe la cadena de frío. La leche tiene que estar siempre refrigerada, no hay leche que se acopie de establos lecheros que no tenga cadena de frío. En muy contados casos, se ordeña rápido, se recoge y se lleva a la planta, pero son en lugares donde no ha hecho mucho calor. La leche solo cuando se enfría mantiene sus cualidades” precisó.

Por otro lado, Carlos Lozada, se refirió la reunión del miembro del Consejo Directivo de Agalep, Miriam Moreno y Qali Warma, donde les manifestaron por qué no incluirían más leche y era que la industria no les había dado garantías de abastecimiento, lo cual les causó una gran preocupación, sostuvo.