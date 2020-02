Rodrigo González contesta con todo a su exproductora

La gerenta de programación de Latina, Susana Umbert, habló sobre las criticas de Rodrigo González, y a pesar de eso, aseguró que siempre lo tiene presente con cariño, pero ‘peluchín no dudó en decirle de todo a través de sus redes sociales y le aclaró que él no se fue del canal “porque quiso”, sino porque “nos traicionaste y nos diste una puñalada”.

Susana umbert jura le tiene “cariño” pero él la tilda de “puñalera”

En conversación con la prensa, Umbert manifestó que no lee los mensajes de ‘peluchín’, mucho menos lo sigue en las redes sociales. “No leo a Rodrigo ni lo sigo”, pero que siempre “lo voy a tener presente con cariño”. Además, agregó que ignora el apodo que le dice. “No es que me resbale, no lo sigo. No sé lo que dice y no quiero saber”, dijo en una conferencia de prensa.

Sobre la salida de Gonzales de Latina, Susana Umbert fue muy clara. “Con mucha pena tengo que decir que él salió porque él quiso, él decidió retirarse. Es un súper talento de la televisión”.

LE RESPONDE A LA “MATAPROGRAMAS”

Sin embargo, Rodrigo González al escuchar sus declaraciones, no dudó en responderle y la tildó de traicionera y puñalera.

“Nos fuimos porque nos traicionaste y nos diste una puñalada orquestada por buscar lo mejor para tu productora, deja de fingir y hacerte la buena”.

Pero eso no es todo, Gigi Mitre no se quedó atrás y la tildó de puñalera en una conversación que ‘peluchín’ compartió en sus redes sociales.

“Así te recordamos nosotros y la familia que por 11 años construimos juntos”.