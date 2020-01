Rodrigo “Susan Umbert pidió que dejen mal parada a Jazmín”

El ex conductor Rodrigo González sorprendió a todos al contar que la gerente de contenidos de Latina, Susana Umbert, ha sido quien ha dado la orden a sus programas para arremeter contra Jazmín Pinedo luego de su salida de “Mujeres al mando” para pasar a “Esto es guerra”.

Según “Peluchín” está pasando lo que pasó anteriormente con él, cuando Karen Schwarz dejó el canal de la avenida San Felipe y pasó a América Televisión.

“Susana Umbert me dijo ‘sal, reviéntala, me ha fallado con la pauta comercial, me ha visto la cara’“, manifestó el comunicador.

‘Peluchín’ aseguró que debido a esto programas como “Mujeres al mando” y “Válgame” han usado casi la totalidad de su programa para dejar mal parada a Jazmín Pinedo.

Finalmente, “Peluchín” reveló que nunca existió una amistad real entre las conductoras del matutino de Latina, tal como quisieron dejar entrever en todo momento.

“Tu (Susana Umbert), las obligaste a sentarse en un restaurante para que se hablen porque te convenía por los auspicios que ambas tenían. Las obligaste a ser amigas porque ellas no lo eran. Ahora lloran, pero se bajaban los auspicios que tenían. Ellas eran enemigas en las plataformas digitales”, afirmó Rodrigo González.