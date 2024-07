Samahara Lobatón: ¨Llevo una relación cordial con Bryan Torres y no quiero problemas¨

Influencer señala que llevará un embarazo sin escándalos por el bien de su bebé

Artista estuvo junto a su papá Abel Lobatón y su familia en el estreno de ¨El Gran circo Estelar¨ de Brenda Carvalho y ¨Vaguito¨ frente a Mall del Sur. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Samahara Lobatón busca paz y tranquilidad. La influencer con su avanzado estado de gestación, afirmó que desea llevar un embarazo responsable y por ese motivo ya no desea entredichos públicos con el papá del bebé , Bryan Torres.

La jovencita asistió al estreno del ¨Gran circo Estelar¨, de Brenda Carvalho y ¨Vaguito¨, ubicado frente a Mall del Sur, junto a su papá Abel Lobatón y toda su familia en pleno. Pese a los escándalos que ha protagonizado con su última pareja, ahora quiere llevar la fiesta en paz por lo que ha decidido ser cauta en sus declaraciones.

¨Todo lo hago por mi bebé y este tiempo me ha servido para estar tranquila. No deseo escándalos ¿Sobre si regresé o no con Bryan? Eso queda para mí y no quiero entrar en detalles para que luego digan muchas cosas y lo hago para cuidar a mi bebé, no quiero escándalos¨, subrayó la hija de Melisa Klug.

Leer también [Christina Sandera falleció a los 61 años de edad]

La muchacha afirma que se ha dado cuenta que algunos problemas personales se le escaparon de las manos. Por otro lado, comentó que la relación con su mamá, la popular ¨Blanca de Chucuito¨, va muy bien. Pese a que no comparte muchas de sus acciones, señala que por ahora todo entre ellas marcha viento en popa.

¨Muy bien, me comunico con mamá y espero que llegue pronto de viaje Todo está bien entre nosotras al igual que con mi papá¨, finalizó.

ABEL LOBATON: ACONSEJO A MI HIJA Y A BRYAN LLEVAR LA FIESTA EN PAZ

El exfutbolista Abel Lobatón, señaló que ha conversado tanto con su hija Samahara y su exyerno Bryan Torres con el fin que bajen un cambio a los entredichos públicos que han tenido y fumar la pipa de la paz por el bien del niño que lleva en el camino. ¨Conversé con ambos y están tranquilos. Siempre les aconsejo que conversen por el bien de la familia y por suerte, al parecer me hacen caso¨, finalizó.

El Circo Estelar que tiene entre sus filas a Brenda Carvalho y Vaguito se lleva a cabo todos los días en el Mall del Sur. Las entradas están a la venta en Teleticket.