Se va con sus chivas

Con 70 a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional decidió censurar al titular del Minedu, Carlos Gallardo, y aprobar el pedido interpuesto por los congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

El pleno del Congreso aprobó la moción de censura al ministro de Educación Carlos Gallardo.

“En consecuencia se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República“, manifestó María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya consideró que el ministro de Educación debe ser censurado por las irregularidades presentadas en la evaluación de docentes. “El proceso debió anularse; no lo hizo, y tuvimos que dar una ley para poder anularla. Ese es el motivo de la censura: si no puede dar soluciones administrativas en protección de los gremios no merece permanecer en el puesto”.

Por otro lado, el congresista y vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, manifestó que hay una especie de animadversión contra los funcionarios que no son de la preferencia de la oposición congresal. “Si ya hay una anulación del examen, no consideramos que sea necesario tener una postura negativa frente al ministro Gallardo”, sostuvo.

Ante este resultado adverso para la bancada oficialista, el congresista Alex Paredes presentó una moción de reconsideración que no procedió ya que solo se pudo conseguir 36 votos a favor, con 71 en contra y 4 abstenciones.

Luego de ello, la presidenta del Congreso hizo un balance del trabajo realizado por el Legislativo en los primeros 6 meses de gestión, para luego de ello levantar la sesión, no sin antes manifestar sus deseos de bienestar en estas fiestas de fin de año.