Sergio Vásquez “Promoveré la libertad del presidente Fujimori” dijo Sergio Vásquez

El ex magistrado del Poder Judicial, empresario de Gamarra y actual abogado del ex presidente Alberto Fujimori, Dr. Sergio Vásquez Coronado, quien postula al Congreso de la República en estas elecciones generales 2021 con la K 19, por el partido Fuerza Popular, precisó que el ex presidente Alberto Fujimori debe ser indultado.

CANDIDATO AL CONGRESO CON LA K 19, PROPONE LEYES MÁS SEVERAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Vásquez manifestó que existen dos maneras que Alberto Fujimori pueda obtener su libertad: La primera es la que otorga el presidente de la República y la segunda es a través de una amnistía que la aprobaría de manera consensuada el Poder Legislativo.

“Como uno de los abogados del presidente Fujimori apoyo las declaraciones de la lideresa Keiko Fujimori, pues el indulto representa una manera legal de acabar con una condena en el plano penal por razones humanitarias a internos que se encuentran prohibidos de su libertad, siendo facultad de otorgar dicho indulto al presidente de la República. Keiko Fujimori será nuestra presidenta y podrá cumplir su deseo de dar libertad a su padre Alberto Fujimori”.

Sergio Vásquezpostula al Congreso de la República por el partido Fuerza Popular, con la K 19 presentando propuestas eficaces para el sistema sanitario y para combatir el cáncer de la corrupción y la delincuencia.

Cajamarquino, abogado de profesión, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho, Vásquez postula al Parlamento Nacional decidido a aplicar toda su amplia experiencia en leyes logrando una administración de justicia igualitaria y un Estado eficiente y transparente que sirva a los peruanos y se tome consciencia de que “la justicia que tarda no es justicia” y que jamás debe ser politizada.

SEGURIDAD CIUDADANA

Su vasta experiencia en leyes, le permitirá, desde el plano de Seguridad Ciudadana, promover una ley que permita penas más severas y la acumulación de las mismas contra los delincuentes que cometan delitos de robo en sus diversas modalidades que es el mayor flagelo que sufren los peruanos.