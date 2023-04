¿Sin dinero? Cómo pagar un tratamiento dental con préstamos rápidos

Ignorar un tratamiento dental puede resultar más costoso (y doloroso) en el futuro.

Los tratamientos dentales se deben realizar con celeridad. Sin embargo, esto resulta un gran problema cuando no se cuenta con la condición financiera para cubrir dichos gastos.

En estos casos, lo más recomendable es obtener un préstamo rápido para tratamiento dental. Si te estás preguntando cómo obtener un préstamo rápido online. a continuación, te indicamos todos los detalles.

Qué es un préstamo rápido

Se trata de un financiamiento inmediato que es solicitado con el propósito de cubrir un gasto inesperado o aquel que no está contemplado en el presupuesto. Aquí puedes encontrar más información detallada.

Hoy en día, existen muchas instituciones que otorgan créditos o préstamos especiales online para todo tipo de tratamiento dental. En muchos casos, estos préstamos son otorgados de forma instantánea cuando la persona cuenta con un buen historial crediticio.

Tipos préstamos rápidos

Se pueden dividir los préstamos de acuerdo con la tramitación que exige cada uno para su aprobación, entre ellos encontrarás:

Préstamo rápido ASNEF

ASNEF es la financiación que se puede obtener así tu nombre figure en la lista de morosidad del país. Esto se hace con el propósito de que todo el mundo, sin excepción, pueda disfrutar de un plan de financiación para sus gastos sobre todo tratamientos dentales o emergencias. Esto se caracteriza por ser tramitados y aprobados de forma rápida.

Préstamo rápido sin documentación

Son aquellos que, por lo general, se llevan a cabo de forma online y no solicitan mucha documentación. Esto con el propósito de agilizar al máximo el proceso al solicitante. Las entidades que los otorgan se encargan de realizar un estudio minucioso del crédito, el cual consiste en conocer el estado financiero de la persona, si tiene otros préstamos o impagos.

Préstamos rápido sin nómina

Algunas entidades financieras no otorgan financiamiento a personas que no tienen una cuenta nómina. Esto se debe a que piensan que al no tener un ingreso fijo con el que puedan cubrir el préstamo puede convertirse en clientes morosos.

Sin embargo, existen instituciones que si los otorgan para ello estudian la solicitud si la persona comprueba que cuenta con otros ingresos fijos estables.

Aspectos para elegir un préstamo rápido

Después de evaluar cuál es el tipo de préstamo más apropiado según tus movimientos bancarios, la entidad financiera te presentará varias opciones. Para ello debes tomar en cuenta los siguientes aspectos para seleccionar el más indicado.

Monto del préstamo:

Una vez que conoces el monto necesario para cubrir el tratamiento dental o algún otro gasto, asegúrate de solicitar expresamente esta cantidad, excederte en la cantidad solicitando mucho más puede ocasionarte un problema. Además, estos préstamos rápidos suelen entregar poca cantidad de dinero sobre todo si eres un nuevo cliente.

Plazo de devolución

El préstamo cuenta con una fecha de caducidad en el que se debe haber cancelado por completo la deuda. En caso de no cumplir con las cantidades o fecha estipulada, podría generar más deuda con las comisiones o intereses de mora, entre otros. Lo más recomendable en el caso de que no pueda pagar el préstamo será solicitar una prórroga, aunque esto signifique que el monto de este se eleve un poco más.

● Intereses generados

Este aspecto es fundamental, ya que el interés representa el dinero adicional que te cobrará la entidad financiera por otorgarte el préstamo. Este suele ser un poco más elevado por la manera en que es otorgado, aunque recientemente existen algunos que ofrecen el 0% de interés, incluso a los nuevos clientes.

Consejos para obtener un préstamo rápido

Por tratarse de un proceso rápido de realizar, muchas veces no se toma en cuenta los aspectos antes mencionados. Por eso, es recomendable buscar distintas opciones para luego pensar detenidamente cuál es la mejor propuesta según las posibilidades. Un préstamo se trata de un compromiso financiero que no se puede tomar a la ligera.

Si se te presenta una emergencia dental, cuentas con la oportunidad de solicitar un préstamo rápido de manera que no pospongas el tratamiento. Considera que si no lo haces en el momento más adelante puede salirte mucho más costoso debido a la gravedad o deterioro de la pieza dental. Así que no esperes más, y obtén tu plan de financiamiento dental.