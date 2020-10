Sin margen de error. Alianza Lima da inicio a la última parte del año urgido de sumar todos los puntos que se puedan para no verse comprometidos de alguna manera con la temida zona de descenso. Si en el camino se meten a los Play off o a algún torneo internacional será bienvenido, pero ese ahora no parece ser el problema principal.

ALIANZA LIMA SE ENFRENTA AL AYACUCHO FC CON LA OBLIGACIÓN DE GANAR SUS TRES PRIMEROS PUNTOS

La primera víctima de los dirigidos por Mario Salas será Ayacucho que a pesar de su irregularidad, marchan en el puesto 9 de la tabla de posiciones con 27 unidades, 5 más que los ‘grones’.

La buena noticia en La Victoria es que ya podrán contar con el ‘Che’ Beltrán para asegurar la zaga central que con Quijada ha conocido más dudas que certezas.

Por su parte, los ‘zorros’ vienen revitalizados luego de su triunfo en la Fase 1 ante Carlos Stein por 3 a 0. Esta vez, los provincianos ven en Alianza a un rival perfecto para seguir en la racha y sumar en la tabla buscando un torneo internacional.

El choque entre aliancistas y ayacuchanos comenzará a las 15:30 en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos