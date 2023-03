El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto, debe diferenciarse de los cambios fisiológicos propios de la edad y de otros trastornos hiperandrogénicos que requieren de una terapia específica. El diagnóstico oportuno es importante ya que este síndrome se asocia a riesgos reproductivos, oncológicos y metabólicos.

1.- ¿Qué es el SOP?

El síndrome del ovario poliquístico es la patología endocrina más frecuente en las mujeres en edad fértil: afecta aproximadamente al 4-8% de éstas. Generalmente, el SOP se encuentra asociado a:

Anovulación (ausencia de ovulación) y, por tanto, esterilidad. De hecho, es la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria.

Obesidad.

Hiperandrogenismo (exceso de hormonas masculinas).

Resistencia a la insulina.

Con el síndrome del ovario poliquístico se producen más andrógenos de lo habitual y el ciclo menstrual no se regula correctamente. En el ovario, los folículos no liberan los óvulos porque éstos no maduran y se producen quistes. Debido a esta ausencia de maduración y liberación del óvulo, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen afectada la fertilidad.

2.- ¿Cuál es la causa del de tener un síndrome de ovario poliquístico?

Aunque la causa de síndrome de ovario poliquístico no se conoce, parece tener un origen multifactorial, como son la resistencia a la insulina, niveles aumentados andrógenos (hormonas masculinizante), y un ciclo menstrual irregular.

Existe una glándula en el cerebro que produce las hormonas luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH), estas le dicen al ovario que produzcan los estrógenos, la progesterona y también una pequeña cantidad de testosterona.

En este síndrome se produce mucha cantidad de LH y provocando que los ovarios comiencen a producir testosterona en exceso que conlleva a los efectos androgenizantes.

3.- ¿Cuáles son las consecuencias de niveles elevados de andrógenos?

Todas las mujeres producen testosterona (andrógenos), los ovarios poliquísticos producen un poco más de lo normal, aunque también puede ser que el cuerpo sea demasiado sensible a la testosterona.

La testosterona es masculinizante, apareciendo un exceso de vello y acné. Al elevarse estos niveles de andrógenos se produce un mecanismo que puede impedir que ovules cada mes.

4.- ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tener síndrome de ovario poliquístico?

Afecta a todas las áreas del cuerpo, no sólo al sistema reproductivo. Es cierto que algunas mujeres con este síndrome tienen problemas para quedarse embarazadas ya que en algunos casos los ovarios poliquísticos producen óvulos de mala calidad. Sin embargo, muchas otras mujeres que lo padecen no tienen ningún problema para conseguir un embarazo.

La resistencia a la insulina aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Está asociado al síndrome metabólico, contribuyendo a la diabetes y a la enfermedad cardíaca.

También tienden a tener hiperplasia endometrial, en la que el endometrio se vuelve demasiado grueso, lo que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio.

5.- ¿Cómo se diagnostica síndrome de ovario poliquístico?

Las pruebas para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico (SOP) son las siguientes.

Entrevista con la paciente para recoger antecedentes médicos familiares, irregularidades en el ciclo menstrual que hagan sospechar un trastorno ovulatorio, estilo de vida (alimentación, ejercicio, hábitos tóxicos, etc.).

Síntomas clínicos que hagan sospechar hiperplasia endometrial.

Exploración física donde se anotan los signos clínicos que tiene la paciente (Peso, talla, perímetro de cintura, tensión arterial).

Signos de exceso de andrógenos: (Acné, Hirsutismo o exceso de vello, Alopecia o caída del pelo)

Ecografía transvaginal para determinar si los ovarios presentan incremento de volumen y de folículos según unos criterios específicos.

Analítica sanguínea.

Natura Vital ofrece:

OVARINA

Colabora en la prevención y tratamiento de Ovario poliquístico, bolsa de líquido en los ovarios. Elevación de hormonas masculinas, riesgo de cáncer al ovario, infección vaginal, aumento de peso, ausencia del ciclo menstrual, dolor de cintura, dolor en los ovarios. Dolor o sangrado durante las relaciones, flujo vaginal menstruación dolorosa, fibromas uterinos.

LA IMPORTANCIA DEL MAGNESIO EN SOP

El magnesio es indispensable para más de 300 procesos del cuerpo incluyendo la construcción de músculo, la función de los nervios, el ritmo cardiaco, la función del sistema inmunológico y el sueño.

Las mujeres con SOP son 19 veces más propensas a tener deficiencia de magnesio, lo cual es un problema, ya que el magnesio juega un papel importante en la regulación de la glucosa y la insulina, además de la regulación de la presión arterial.

La deficiencia de magnesio se ha relacionado con inflamación crónica y niveles elevados de proteína C reactiva, un problema frecuente en mujeres con SOP.

Las mujeres con SOP y con otras condiciones como resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes tipo 2 tienden a tener deficiencia de magnesio.

Por otro lado, la dieta típica occidental baja en frutas, verduras y granos enteros aporta pocas cantidades de magnesio.

A su vez, algunos compuestos de alimentos como el ácido fítico, presente en granos enteros disminuye la absorción de magnesio.

Existen otros factores que pueden afectar la absorción de magnesio como el estrés o tomar ciertos medicamentos como pastillas anticonceptivas o diuréticos.

BENEFICIOS DEL MAGNESIO

Ayuda a aliviar el síndrome premenstrual Mejora el humor Mejora la función de la insulina Disminuye la presión arterial Regula el cortisol Ayuda a la función tiroidea Ayuda a dormir Activa a la vitamina D

En Natura Vital podrás encontrar:

MAGNE-PLUS (magnesio y mucho más)

Purifica la sangre estimula las funciones cerebrales y la transmisión de impulsos nerviosos antiestrés, estimula el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, fortalece el sistema inmunológico, fija el calcio en los huesos, combates radicales libres evitando la formación de tumores, equilibra el potencial hidrogeno de la sangre.

DIETA PARA EL SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS O SOP

La modificación del estilo de vida, el ejercicio físico y, en especial, la intervención dietética enfocada en la pérdida de peso saludable, se consideran la primera línea de tratamiento. La evidencia muestra que los cambios en el estilo de vida con metas pequeñas consiguen beneficios clínicos. Asimismo, es importante seguir el tratamiento correspondiente según el caso.

Proteínas

Escoge proteínas bajas en grasa por su acción antiinflamatoria como aves, pescados azules como la caballa, sardinas, salmón y atún por sus altos niveles de omega-3. Si no consumes animales, entonces puedes conseguir el aporte de proteínas de legumbres como garbanzos, lentejas y guisantes que aportan niveles elevados de fibra y de potasio.

El aguacate, una de las mejores fuentes de grasas saludables y de vitamina E, es imprescindible para el correcto funcionamiento del aparato reproductor y, además, es antioxidante y muy antiinflamatorio.

Verduras

Aumenta el consumo de verduras, hortalizas, frutas frescas y de temporada, en lugar de zumos.

Dentro de las verduras, elige las que contienen mucha fibra, favorece nuestra salud intestinal y nos aportan numerosos nutrientes: berros, brócoli, acelgas, espinacas, repollo, lechuga, col rizada, alcachofa.

Por otro lado, hortalizas como la berenjena, la cebolla, el calabacín, los espárragos, el pepino, el pimiento, el puerro y las zanahorias, también son recomendables en tu dieta para el SOP.

Frutas

En cuanto a las frutas, las más adecuadas son las frutas frescas y de temporada, las frutas que tienen altas propiedades antioxidantes y un gran valor nutricional como: cerezas, ciruelas, pomelos, melocotón, albaricoque fresco, manzana, naranja, fresa, kiwis y peras.

Frutos secos y legumbres

Incluye en tu dieta frutos secos como nueces, avellanas, castañas, pistachos y almendras que son ricas en polialcohol, que nos ayuda a disminuir los niveles sanguíneos de estrógenos.

Las almendras contienen un 9,4% de esta sustancia, y las nueces un 6,7%. Las puedes añadir a la ensalada o comerlas como tentempié a media mañana.

Entre los alimentos prohibidos para el ovario poliquístico encontramos el alcohol, la nicotina, la cafeína y los alimentos procesados. Evitarlos nos ayudará a reducir la inflamación.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS PARA EL SINDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS

Omifin 50 mg comprimidos ( Clomifeno, citrato)

¿Qué es Omifin y para qué se utiliza?

Omifin es un tratamiento de la infertilidad en la mujer por insuficiencia en la ovulación. Se puede emplear como test diagnóstico y terapéutico en ciertas amenorreas (ausencia de reglas). Se utiliza en la reproducción asistida para estimular la ovulación.

¿Cuáles son los efectos adversos?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento produce efectos adversos: