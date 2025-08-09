SMP: Sicarios balean bus lleno de pasajeros y matan a cobrador

VEHÍCULO FUE INTERCEPTADO EN PLENA RUTA EN LA AVENIDA ZARUMILLA

Familia de la víctima señaló que pagaban 10 soles diarios a extorsionadores y empresa de transporte no habría estado cumpliendo

Sicarios atacaron a balazos un bus lleno de pasajeros en la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres. El cobrador de la unidad, Gilbert Moisés Carhuavilca (31), murió tras ser alcanzado por los proyectiles. Viajaba en la unidad de la empresa ‘El Tigrillo’, que fue interceptada por una moto lineal desde donde se desató el tiroteo.

Videos difundidos en redes muestran el momento del ataque: se oyen gritos de pasajeros que piden agacharse, mientras otros exigen al chofer que acelere. “La moto está detrás”, alerta una voz. El cobrador fue herido de gravedad. Aunque fue llevado al hospital Cayetano Heredia, falleció antes de recibir atención.

El chofer del bus, tío de la víctima, contó que aquel día era su primer turno tras dos jornadas de descanso. “Justo habíamos descansado dos días, y ayer volvimos a trabajar”, declaró. El crimen generó conmoción en los trabajadores de la empresa.

Tras el atentado, los buses de ‘El Tigrillo’ no salieron a operar. Un equipo periodístico comprobó que más de cien unidades permanecen paralizadas en su terminal de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Los trabajadores temen nuevos ataques.

La familia del joven asesinado denunció que la empresa no habría estado pagando el cupo exigido por bandas criminales. Aunque se cobraban diez soles diarios a cada unidad para reunir los 15 mil mensuales, eso no habría evitado el ataque.

La madre de la víctima exigió justicia y responsabilizó a la empresa por no garantizar seguridad. “No hay nadie en la oficina. Yo quiero que esto no quede impune”, dijo entre lágrimas.

La Policía Nacional investiga el atentado como un nuevo caso de extorsión en el Cono Norte. Testigos señalan que podría tratarse de una disputa entre bandas por el control de cobros ilegales en rutas de transporte público.