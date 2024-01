Te decimos todo para realizar un viaje sin mucho gasto

TEN UN AHORRO ESPECIAL PARA LAS VACACIONES CON LA FAMILIA

Las vacaciones son una temporada ideal para divertirse en familia. Sin embargo, si tu plan es tener una escapada con la familia o amigos, perono te diste la tarea de juntar el dinero necesario para viajar, puedes dañar tu salud financiera.

TIPS

Existe la falsa creencia de que solohay que ahorrarcuando el dinero sobra. Así como esun impedimentopara una buenasaludfinanciera, te dejarásin efectivopara tenerunasbuenasvacaciones. Para evitarlo, revisa estos consejos con formas de ahorrarpara viajar:

*Ten un estilo de vida simple:

Si notas de que estás gastando en comidas fuera, salidas con tu pareja o tus amigos, moda, fiestas, etc., y quieres hacer algo al respecto debes optar por un estilo simple de vida sin sacrificarse.

Comida: A la mayoría de nosotrasse nos va el dinero comiendo fuera de casa, así que es un buen consejo empezar a cocinar en casa. Puedes hacerlo una vez a la semana y dejar todo preparado para el resto de esta. Así también cuidarás tu salud.

Renta: Es otro de los gastos más fuertes que existe, por lo que compartir con alguien más ese espacio extra que tienes puede aminorar los gastos.

Transporte: Es mejor tomar un transporte público o usar bicicleta si cuentas con una. Olvídate de los taxis.

Diversión: Para divertirte no necesitar gastar mucho cada vez que sales. Existen diversas actividades culturales que son gratis y con las que puedes experimentar: museos, parques u otros.

*Haz un riguroso seguimiento de tus gastos:

Lo primero que tienes que hacer es un presupuesto personal y registrar todos los gastos que tienes al mes para que puedas ver en qué se te está yendo el dinero. Seguramente piensas que es complicado, porque es imposible anotar todos esos gastos hormiga: los dulces, las botanas, las idas al cine, el dinero que gastaste la noche pasada en una fiesta, los tickets de estacionamiento, los cigarros, etc. Sin embargo, es más fácil de lo que uno cree.

Ya existen aplicaciones o plataformas de finanzas personales con las que puedes registrar y visualizar todos tus ingresos y todos tus gastos desde un solo lugar, de manera automática y sencilla, y con la misma seguridad de tu banco.

*Vende lo que no usas:

Un buen método de ahorro para viajar precisa de la mayor ayuda posible en la generación de nuevos ingresos que aumenten el fondo de viaje, incluyendo la venta de objetos personales de los que podemos deshacernos sin traumas.

Todos tenemos en casa cosas que usamos muy poco o que simplemente están guardadas u olvidadas.Si haces ventas de garaje, por Mercado Libre o redes sociales, puedes ingresar un dinero que sume a tu fondo de viaje.

*Mantén separados los ahorros para el viaje:

El dinero que se vaya ahorrando debe ir a una cuenta separada, asignada exclusivamente al fondo para el viaje.Si todo el dinero está en una misma cuenta, las probabilidades de usar lo ahorrado para fines distintos al viaje se incrementan enormemente.

Es aconsejable que el fondo de ahorro esté en una cuenta remunerada con una tasa de interés, para al menos conservar el poder adquisitivo del dinero.Algunas personas incluso ahorran en productos financieros en los que el dinero no se puede movilizar por determinados plazos, como forma de no poder echar mano del saldo ni siquiera queriéndolo.

*Servicios:

Revisa todos los servicios que pagas y sé realista con lo que usas. Por ejemplo, siento que tener internet en casa es el único servicio que realmente es necesario, ya que gracias a él podrás ver películas, revisar noticias diariamente. Seamos realistas, tenemos televisión por cable, pero nunca tenemos tiempo para ver tv y muchas veces compramos películas o usamos Netflix. Por otro lado, al tener internet podrás dejar de gastar tu línea de móvil ya que al estar conectado no tienes por qué utilizar el 3G, esto también te ayudará a tener una línea de móvil más baja.

*Evita créditos y préstamos:

Si hay algo que me he metido en la cabeza siempre, es no gastar más del dinero que tengo. Las deudas son un terror, los intereses te comen y te vuelves un esclavo de los pagos. Si tienes gratificaciones o pagos extras, elimina tus deudas. Te dolerá el bolsillo el día que pagues, pero te olvidarás de esos continuos dolores de cabeza.

*Búscate un segundo empleo:

Si de verdad quieres ahorrar lo antes posible, buscar un segundo trabajo te ayudará mucho a aumentar tus ahorros mensuales. Si ya tienes un trabajo de 40 horas semanales, puedes hacer algún que otro turno en un pub, trabajar como autónomo/a o trabajar en un restaurante los fines de semana. Aunque parezca estresante, si lo haces solo durante una temporada, es una buena idea.

Pero recuerda que tu salud mental siempre es más importante que ceñirte a tus objetivos de ahorro mensual. Si crees que tener varios empleos va a afectar a tu salud mental, ajusta tus objetivos de ahorro, no tu estilo de vida.

*Mantente motivado:

Mantén tu objetivo siempre presente. Para ello puede ser una buena táctica imprimir una imagen del destino de tus sueños. Pégalo a la pared. Conviértelo en la imagen de fondo de tu teléfono u ordenador. Esto te ayudará en el caso de que vayas a comprar a través de Internet cualquier alimento que no es imprescindible para ti, ya que el ver la imagen de tus futuras vacaciones te ayudará a plantearte si realmente la compra que estás haciendo es o no necesaria.