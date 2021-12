Una serie revelará los abusos en “El último tango en París”

La exitosa película que protagonizaron Marlon Brando y Maria Schneider incluyó una escena que la actriz dijo que vivió como una violación. Mientras que Brando y Bertolucci disfrutaron de los beneficios económicos, ella quedó estereotipada y sufrió una depresión

LA PELÍCULA DE BERNARDO BERTOLUCCI QUE PROTAGONIZARON MARLON BRANDO Y MARIA SCHNEIDER

Bernardo Bertolucci dirigió El último tango en París en 1972. El film relataba la vida de un hombre que, destrozado emocionalmente luego del suicidio de su esposa, encontraba en una muchacha desconocida un placer sexual inigualable. Para la época fue un drama erótico avanzado, que expuso al público a escenas sexuales como hasta el momento no se habían rodado en el cine de arte.

Ahora una nueva serie contará el lado oscuro de la producción. CBS Studios y Stampe de Ventures encargaron la dirección a Lisa Brühlmann (Killing Eve) y José Padilha (Narcos), que trabajan sobre el guion de Jeremy Miller y Daniel Cohn. La trama son los 18 meses que abarcan la preparación, el rodaje y los momentos posteriores del film desde la perspectiva de Bertolucci, Brando y Schneider. El relato comienza en 1971, cuando Bertolucci sube a un avión hacia Los Ángeles para convencer a Marlon Brando —una súper estrella consagrada en Hollywood, no obstante lo cual tenía una situación económica paupérrima— para que protagonice esta película.

El último tango recorrerá los paralelismos entre la ficción y la realidad detrás de cámara en lo que respecta a los abusos. De hecho, Schneider reconoció muchos años después que ese sintió humillada durante la filmación, tanto por el director como por Brando. Una de las escenas más citadas del El último tango en París muestra al personaje de Brando cuando penetra analmente al personaje de Schneider. La actriz dijo que ella lo vivió como una violación.

“Solo me dijeron sobre eso antes de tener que filmar la escena”, declaró Schneider en una entrevista en 2007. “Estaba tan enojada. Debería haber llamado a mi agente, o haber hecho que venga mi abogado al set, porque no se puede forzar a alguien a hacer algo que no esta en el guion. Pero en el momento no sabía eso”.

Más adelante agregó: “Me sentí humillada y, para ser sincera, me sentí un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. Tras la escena, Marlon no me consoló ni se disculpó. Gracias a Dios hubo solo una toma”. Luego de este film, Schneider quedó estereotipada y sus opciones de trabajo empezaron a decaer. Esto le provocó una gran depresión con adicciones. Mientras que Brando y Bertolucci obtuvieron nominaciones al Oscar y participaron de las ganancias económicas del film, la actriz solo recibió una compensación USD 4.000.

El eje de la serie será el horror que vivió Schneider durante el rodaje. El director Padilha comentó: “El último tango cuenta la historia de dos hombres que abusan de una mujer joven y sin experiencia, no por sexo sino por el arte. Lo hicieron frente a la cámara y la escena resultante la convirtió en un largometraje importante, aclamado tanto por la crítica como por el público. El director y los actores disfrutaron del éxito, mientras que se descuidó el dolor de María. Estoy encantado de explorar una historia sobre la ética del arte, un tema importante pero a menudo descuidado, en colaboración con la directora Lisa Brühlmann”.

La producción comenzará a llevarse a cabo en 2022 y por el momento no hay fecha de estreno estipulada.