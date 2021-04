Uso de protector facial será obligatorio en centros comerciales

Debido al incremento de contagios de coronavirus y al número de fallecidos en el Perú, el Gobierno Central dispuso que Lima, Callao y algunas otras regiones retornen al nivel de alerta extremo. Las nuevas medidas comenzarán a regir a partir de hoy y tendrán vigencia hasta el 9 de mayo. Una de las disposiciones que deberá cumplir la población desde este lunes será portar el protector facial y mascarilla para ingresar a los centros comerciales, mercados, supermercados, conglomerados y tiendas por departamento. Esto debido a que son establecimientos con riesgo de aglomeración.

MEDIDA SE PONDRÁ EN PRÁCTICA DESDE ESTE LUNES Y POR TRES SEMANAS

Si bien, el uso del protector facial también es obligatorio al momento de usar el transporte público, en muchos casos no se cumple, la fiscalización es más complicada porque no existe suficiente personal que suba a las unidades para verificar que todos los pasajeros están portando el protector facial y mascarilla correctamente. El escenario para los centros comerciales y todos los establecimientos antes mencionados sería diferente, pues las empresas podrían recibir multas si no hacen respetar la medida, además las cámaras de seguridad facilitarían la detección algún ciudadano que incumpla la norma.

Las otras provincias que también estarán en ese nivel de alerta sanitaria son Chacapoyas (Amazonas); Abancay y Andahuaylas (Apurímac); Caylloma (Arequipa); Huaraz, Casma y Huarmey (Áncash); Huamanga y Huanta (Ayacucho); Cutervo y Jaén (Cajamarca); Cusco, Anta, La Convención, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); Huancavelica (Huancavelica); Ica, Nazca y Pisco (Ica).

También están Chanchamayo y Tarma (Junín); Yauli (Pasco); Chiclayo (Lambayeque); Trujillo, Santiago de Chuco y Virú (La Libertad); Barranca, Huaura, Cañete y Huaral (Lima); Tambopata (Madre de Dios); Piura y Sullana (Piura); Puno (Puno); Moyobamba y Rioja (San Martín); Zarumilla (Tumbes) y Coronel Portillo (Ucayali). En todos estos lugares se deberá cumplir una cuarentena los domingos.