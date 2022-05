Vania no quiere saber nada de Peluchín y Gigi

La modelo Vania Bludau ha dejado en claro que no piensa dar ninguna declaraciones, menos al espacio “Amor y fuego”. La joven que se ha visto envuelta en una polémica tras los dimes y diretes con su expareja Mario Irivarren, fue tajante desde Estados Unidos, y comunicó que no quiere saber del programa, pues indica que ellos buscan dejar bien parado a su ex y a ella como la mala.

ASEGURA QUE CONDUCTORES DE ‘AMOR Y FUEGO’ SOLO BUSCAN DESPRESTIGIARLA Y LIMPIAR A MARIO

El periodista Hugo Tobi, quien radica en Miami intentó comunicarse con ella de parte del programa de espectáculos por correo y a través de sus redes sociales, pero Vania rechazó la comunicación. Asimismo, un periodista del espacio se contactó con ella vía whatsapp y les reveló cuáles son los motivos que impiden que se comunique con el programa.

Para la modelo, Rodrigo y Gigi sólo buscarían hacerla quedar mal públicamente.

“Rodrigo, Gigi y todos los que ven tele piensen lo que deseen. Que me hagan mie*** en el programa, que saquen mas chats fuera de contexto etc. Ayer no te voy a negar me sentí mal, pero ya estoy curtida. Que te vaya súper bien en tu chamba”, respondió al reportero.

Seguidamente aseguró que seguirá hablando del tema y de cualquier otro a través de sus redes sociales. Además de ello evidenció que considera que el programa intenta limpiar a Mario, además les pidió que le consigan trabajo.

“Basta, yo a los programas de Tv no les diré nada. Y si pondré lo que se me dé la gana en mis redes sociales porque son mías. Me culpan de contestar a sus preguntas, que si hablo “porque lo hago” si no digo nada “porque no hablo”, Yo no voy a sentarme toda una tarde a explicar temas que me hacen daño y sacar de contexto todo. Si quieren seguir limpiándolo adelante, consíganle trabajo. Mientras yo estaré triste en esta ciudad tan fea con un clima terrible”, sentenció.