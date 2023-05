Yahaira ft Canela China: “Acaríciame” ya está en todas las plataformas musicales

Ya está en todas las plataformas musicales el primer adelanto del segundo álbum de Yahaira Plasencia. Se trata de una nueva versión de “Acaríciame”, hit romántico que la actriz y cantante María Conchita Alonso popularizara en los años 80, que regresa a la palestra musical convertido en una potente y pegajosa salsa, en las voces de la salsera y Canela China, cantante peruana de pop urbano.

“Acaríciame”(https://orcd.co/acariciame) forma parte de “Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderón”,segundo disco de su carrera. Esta producción es un homenaje a la denominada “época de oro de la música pop romántica en español”,es así que Yahaira trabajó sobre la obra del desaparecido compositor y productor musical español Juan Carlos Calderón, artífice de grandes éxitos de cantantes como Nino Bravo, Mocedades, Paloma San Bacilio, José José, Camilo Sesto, María Conchita Alonso y Luis Miguel, entre muchos otros.

Esta versión de “Acaríciame” es llevada, por el productor Sergio George, al ritmo salsa con sonidos frescos y modernos. Nuevos versos de la autoría de la talentosa Canela China en el parafraseo le dan las pinceladas de música urbana a la interpretación.

Esta colaboración entre Yahaira y Canela China cuenta además con un bien logrado videoclip, grabado en el emblemático local La Estación de Barranco, producción que ya rota en el canal oficial de YouTube (https://youtu.be/a5D2Ca2xOcU) de la salsera. El audiovisual, realizado con talento peruano, muestra la sensualidad a flor de piel de ambas cantantes a la hora de interpretar esta canción de amor que invita al romance.

El videoclip cuenta con elementos y referencias en el vestuario nos trasladan a los 80s, época del auge de la música romántica, para luego ir evolucionando en el tiempo hasta mostrarnos momentos más actuales, propios de la salsa interpretada por Yahaira. “Me encantan las baladas y quise grabar ‘Acaríciame’ porque el concepto de este disco es la herencia, por un lado la herencia musical que nos dejó está época hermosa; y por otro, la herencia que me dio mi madre y mi familia porque son canciones que me han acompañado a lo largo de mi niñez, siempre las escuchaba en casa y quise hacerlas a mi manera”, afirma la salsera.

“Ya había escuchado el trabajo de Canela, entonces qué mejor que colaborar con una artista peruana y que nos podamos apoyar entre ambas. Hacemos distintos géneros, cada una ha aportado lo suyo y la canción ha quedado increíble. Ya pueden ir a escucharla en su plataforma preferida. El video está espectacular”, refiere Yahaira.

Canela China también celebra la posibilidad de que los artistas peruanos se junten. “Fue increíble cuando Yahaira me escribió. Escuché la canción y me pareció espectacular. Aunque apuesto por lo urbano, me gusta la salsa. Esta propuesta fue genial por donde la mires, desde conocer personalmente a Yahaira, porque ella hace el performance completo que yo quiero hacer: canta, baila y se desenvuelve súperbien sobre el escenario. El video ha quedado genial, tiene nuestra cuota de sensualidad, los invito a verlo. Estoy segura de que esta canción, sí o sí, los pondrá a bailar”, dice Canela.

Estilo propio

Yahaira lanzó su álbum debut “Y de pronto, tú y yo” en el 2017. Un año más tarde presentó el EP titulado “La original”. Entre el 2019 y el 2022, la ‘Salsera del Rímac’ ha publicado con mucho éxito sencillos como “Y le dije no”, “Cobarde”, “U la la”, “Dime” y “La Cantante”, bajo el mismo concepto de fusionar salsa y sonidos urbanos.

Con el lanzamiento de este segundo álbum -programado para la última semana de mayo- más madura como artista, cargada de mucho aprendizaje y sobre todo muy agradecida,Yahaira pondrá fin a una etapa de su carrera al lado del productor Sergio George, para emprender nuevos desafíos y el reto de experimentar nuevos sonidos. “Seguimos, no podemos parar. Ya estamos trabajando en una nueva producción que estoy segura les va a encantar”, anticipa ella.