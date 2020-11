Zorro Zupe asegura que no ha sido denunciado

Ricardo Zúñiga “Zorro Zupe” por fin rompió su silencio y le hizo llegar dos documentos a la producción del programa de Rodrigo González, los cuales aseguran que no fue denunciado y que no estuvo prófugo de la justicia, tras haber sido acusado por su ex amiga Fiorella Alzamora de intentar aprovecharse del hijo de su esposo.

EL AMIGO DE TILSA LOZANO SE MANTUVO EN SILENCIO POR RECOMENDACIÓN DE SU ABOGADO

El Zorro Zupe presentó un documento de la Fiscalía de Italia donde se lee que el ex panelista está limpio de cualquier denuncia. Por ello, decidió sacar un comunicado para intentar limpiar su nombre.

“A través de diferentes medios se difundió la noticia de que había sido denunciado en Italia por un supuesto delito de agresión en agravio contra un menor de edad. Debo expresar lo siguiente, la forma de como se difundió la noticia fue una conductora maliciosa con la única intención de desprestigiar mi honor“, se lee en un inicio en el comunicado del Zorro Zupe.

Según el ex panelista, a raíz de la supuesta denuncia que realizó Fiorella Alzamora en el programa de Magaly ha recibido insultos y ha sido amenazado sin justificación, pues según él, nunca existió la denuncia.

“Se me calificó como un delincuente sometiéndome a una condena social, donde se me ha insultado sin justificación alguna” agregó el amigo de Tilsa Lozano.

Asimismo aseguró que guardo silencio durante todo este tiempo por el asesoramiento de su abogado, pues en Italia, durante los procesos, ambas partes no pueden difundir el contenido, por lo que decidió no brindar ninguna declaración.

Finalmente el popular Zorro Zupe negó haberse escondido durante todo este tiempo y aseguró que no está siendo investigado por ningún delito.