200 fiesteros abandonan en ‘estampida´ tono en SJL

No aprenden la lección. Más de 200 personas salieron como estampida al llegar la Policía e intervenir un local en San Juan de Lurigancho, donde se llevaba a cabo una fiesta durante toda la noche en pleno toque de queda. Además, los asistentes a la fiesta no portaban mascarilla y los vecinos de la zona denunciaban que las autoridades no intervinieron el evento.

IRRESPONSABLES PARTICIPARON DE FIESTA CON ORQUESTA EN PLENO TOQUE DE QUEDA POR TERCERA OLA DEL COVID-19

A todo volumen se realizaba una fiesta chicha dentro de este Centro de Convenciones ubicado en la cuadra 19 de la avenida Los Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. Una juerga que empezó a las 11 de la noche del lunes 10 de enero y se prolongó hasta altas horas de la madrugada del 11 de enero.

Varios jóvenes entraban y salían del local en grupos, sin ningún tipo de control, pese a que está en vigencia, la inmovilización social obligatoria, por la alza de contagios del COVID-19.

Lo vergonzoso de todo, es que varios patrulleros de la policía pasaban por el local hasta que un patrullero de la Comisaría de La Huayrona se detuvo, un oficial bajó, conversaron por unos minutos con los encargados del evento y se retiraron. Sin embargo, la fiesta continúo. Serenazgo del distrito también pasó, se detuvo, pero tampoco hizo nada.

Policía intervino pasadas las 5:00 a.m.

La policía intervino el Centro de Convenciones de San Juan de Lurigancho recién a las 5:13 a.m. donde se pudo visualizar a muchas personas sin mascarillas y saliendo corriendo del local de la fiesta chicha. Toda esta situación se daba en presencia de efectivos policiales de la Comisaría de la Huayrona.

Según se pudo ver no se intervino a los asistentes a la fiesta, ya que salieron corriendo ante la intervención policial. Otro factor grave es que en dicho Centro de Convenciones no había ventilación, lo que es claramente un alto nivel de contagio, teniendo en cuenta que las más de 200 personas no tenían mascarillas de protección ante la pandemia por el COVID-19.