4 de cada 10 peruanos trabajan en la profesión que soñaron

EL 58% EXPRESA SENTIRSE FRUSTRADO POR NO HABER ALCANZADO SUS SUEÑOS LABORALES

El 62% de las personas trabajadoras en Perú no ejerce la profesión que soñaba en su niñez; es decir, casi 4 de cada 10 peruanos sí laboran en su carrera soñada.

Según el estudio «¿Trabajas de lo que soñabas? de Bumeran«, Perú registra el mayor porcentaje de la región entre quienes ejercen la carrera que anhelaban en su infancia. Argentina se ubica al final de la lista con 21%, seguido por Panamá con 25%, Chile con 26%, y Ecuador con 27%.

¿Les provoca alguna frustración no poder trabajar en lo que soñaban? En Perú, el 58% de las personas trabajadoras expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 37% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 5% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 76% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 24% prefiere mantener su situación actual.

De otro lado, Bumeran destaca que el 65% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 35% no lo hizo. No obstante, el 35% de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 26% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 23% se siente frustrado/a por no ejercer en lo que estudió o soñó; y el 21% se encuentra esperanzado, utilizando la experiencia para explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.