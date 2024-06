5 futbolistas que se convirtieron en descubrimientos en La Liga esta temporada

Cada año aparecen nuevas estrellas en La Liga, y la temporada 2023/2024 no fue una excepción. La fiable casa de apuestas 1xBet seleccionó a varios futbolistas que sorprendieron gratamente con su juego sobresaliente y se convirtieron en estrellas de sus equipos. No incluimos deliberadamente a jugadores del calibre de Jude Bellingham o Ilkay Gundogan, cuyo nivel hace tiempo que está fuera de toda duda. Hoy hablaremos de aquellos cuyo juego se ha convertido en una revelación esta temporada.

Álvaro Vallés, portero, Las Palmas

Álvaro juega en Las Palmas desde 2019, pero su equipo no regresó a la división de élite hasta el año pasado, la primera vez desde la temporada 2017/18. Esto no impidió que Vallés demostrara tranquilidad y habilidad en la línea de gol desde los primeros partidos. Hasta febrero, el guardameta no permitió más de 2 goles en un partido, y según el recurso estadístico Stats Bomb, a mitad de temporada, salvó al equipo de más de 11 goles adicionales. Números asombrosos para un portero debutante de un club que no es el más fuerte.

Vallés posee un excelente juego de pies, liderazgo defensivo y reflejos. Gracias a su juego seguro, Las Palmas ya se ha asegurado una plaza del 99% en la élite para la próxima temporada, pero seguro que el formado en el Real Madrid sueña con nuevos retos.

Pau Cubarsí, defensa, Barcelona

En marzo de 2024, el defensa del Barça, Pau Cubarsi, debutó con la selección española en un partido contra Colombia, entonces tenía 17 años y 2 meses. Pocos días después, saltó al campo contra la selección brasileña y ahora podría ir a la Eurocopa 2024. Cuando eres reconocido como el mejor jugador del partido en las eliminatorias de la Champions League, como ocurrió tras el partido con el Nápoles, ¡puedes contar fácilmente con un puesto en la selección nacional!

El ascenso del joven talento se produjo de forma rápida y eficaz. Pau debutó con el primer equipo catalán en la Copa del Rey en enero, y ya en marzo fue reconocido como el mejor jugador de La Liga menor de 23 años. Aunque ha jugado poco más de 10 partidos con el club, el Barcelona ya prepara un nuevo contrato para cuando cumpla 18 años, con un importante aumento de sueldo y una indemnización de 1.000 millones de euros. La dirección del club ve en el joven catalán al nuevo Gerard Piqué y no piensa dejarlo marchar, aunque ya hay una cola de gigantes ingleses haciendo cola por Cubarsi.

Lamine Ymal, centrocampista, Barcelona

El siguiente protagonista de nuestro repaso es el único jugador de la historia que debutó en la selección española antes que Cubarsí. Lamine Yamal entró en el partido contra la selección de Georgia el 8 de septiembre de 2023, con 16 años y 57 días. En el primer partido marcó y se convirtió en el goleador más joven en partidos de la selección en el siglo XXI.

Yamal se distingue por una técnica y una velocidad fantásticas. Posee un buen golpeo y una desarrollada inteligencia futbolística, lo que le permite actuar con eficacia en ataques posicionales y, si es necesario, destrozar a los rivales por su banda derecha favorita. El verano pasado, no todos los aficionados aprobaron la venta de la estrella Dembélé al PSG, pero resultó que Xavi ya había encontrado un digno sustituto para el francés. El contrato del joven extremo con el club se extiende hasta el verano de 2026, por lo que en los próximos años nada impedirá que Yamal se convierta en un elemento importante del renovado Barcelona.

Savio, centrocampista, Girona

La temporada pasada, Savio estuvo cedido en el PSV, pero sólo jugó 6 partidos y no causó gran impresión. El potencial del jugador fue detectado por el director deportivo del Girona, que convenció al club para probar al extremo en la Liga. La apuesta funcionó, y ahora el brasileño es una pieza clave en uno de los equipos más brillantes de Europa.

Artem Dovbyk, 26 años, delantero, Girona

Su compañero de equipo, el delantero ucraniano Artem Dovbyk, se convirtió en el máximo goleador del campeonato ucraniano la temporada pasada, pero nadie podía imaginar que un año después estaría luchando por el trofeo Pichichi. El delantero no hizo la pretemporada con el equipo y, el 1 de agosto, logró marcar para el Dnipro en la fase de clasificación para la Champions League, para debutar en La Liga menos de dos semanas después y marcar un gol contra la Real Sociedad.

Delantero corpulento pero al mismo tiempo técnico, sabe imponerse a los rivales mediante el regate, es bueno jugando a lo largo y posee un potente disparo. Al mismo tiempo, desempeña a la perfección el papel de delantero ariete y siempre está listo para cabecear un centro. A Dovbyk no le asustan los partidos importantes y ya ha marcado contra el Barcelona, el Villarreal y el Betis, y no hace mucho anotó un triplete contra el Sevilla. En su primera temporada en La Liga, Artem marcó tanto como Ibrahimovic y Suárez en su debut, ¡nada mal para un jugador de sólo 7,75 millones de euros!

