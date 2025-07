Abogado Víctor López analiza liberación del presunto cabecilla de “Los Pulpos” y lanza crítica al sistema judicial: “¿Solo se conformaron con condenarlo por asesinato?”

El abogado penalista Víctor López, socio-director del estudio Zúñiga, Multhuaptff & García Boutique Legal, fue entrevistado en el programa Reporte Semanal, donde analizó de manera técnica y contundente la polémica excarcelación de John Smith Cruz Arce, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”. Durante la entrevista, López explicó: “El señor Cruz Arce sale de prisión con arreglo a ley. En el año 2008, fecha en la que fue sentenciado, calificaba para el beneficio penitenciario del 2×1. Este beneficio ya no aplica actualmente a internos de alta peligrosidad, que requieren una redención 6×1. Pero en ese momento, su defensa legal utilizó correctamente la normativa vigente para solicitar su liberación anticipada.”

El abogado detalló que, si bien en primera instancia el pedido fue rechazado, posteriormente una segunda sala revocó esa decisión y ordenó al INPE realizar un nuevo cálculo, culminando el 14 de julio con la liberación del interno conforme a lo solicitado por el Poder Judicial. No obstante, López señaló una omisión institucional: “Este sujeto no solo fue procesado por asesinato, sino también por delitos como extorsión, tráfico de terrenos y sicariato. Es conocido como líder de una organización criminal, y sin embargo hasta la fecha no existe una condena firme en su contra por crimen organizado. Entonces, nos preguntamos: ¿las autoridades han impulsado realmente esos procesos? ¿O simplemente se han conformado con la sentencia por homicidio?”

Estas declaraciones han generado eco entre especialistas, quienes alertan que la liberación del presunto cabecilla refleja no solo la aplicación estricta de la norma vigente, sino también la falta de impulso procesal en causas clave que podrían haber mantenido su reclusión por otros delitos. “Estamos viendo cómo la falta de celeridad y coordinación entre las instituciones deja brechas peligrosas. La norma aplicó, sí, pero también hay una omisión del Estado que hoy podría costarle caro a Trujillo y al norte del país”, concluyó el abogado.

Con esta intervención, el Dr. Víctor López se posiciona como una voz autorizada en el análisis de casos de crimen organizado y una figura clave en el debate jurídico-mediático nacional